Ο Χαβιέ Μπαρδέμ και η Κέιτ Χάντσον ενώνουν τις δυνάμεις τους στη ρομαντική κομεντί «Hello & Paris»
Μετά από μια επεισοδιακή συνάντηση στο Παρίσι, μια αρχιτέκτονας και ένας συγγραφέας ξεκινούν μια επικοινωνία με θέμα τα βιβλία και τη μαγειρική
Ο βραβευμένος με Όσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ και η δύο φορές υποψήφια για το χρυσό αγαλματίδιο Κέιτ Χάντσον πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν στην ταινία «Hello & Paris», μια ρομαντική κομεντί που αντλεί έμπνευση από το μυθιστόρημα της Ντέμπορα ΜακΚινλέι, «That Part Was True».
Η Ελίζαμπεθ Τσόμκο υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Την παραγωγή έχει αναλάβει η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Φαινόλα Ντουάιερ, μαζί με την Fifth Season. Σύμφωνα με το Deadline, η εταιρεία 193 έχει αναλάβει τις πωλήσεις του φιλμ στην Ευρωπαϊκή Αγορά Κινηματογράφου στο Βερολίνο.
Το «Hello & Paris» περιγράφεται ως μια παραγωγή στο ύφος των κλασικών επιτυχιών «Sleepless in Seattle», «When Harry Met Sally» και «You’ve Got Mail». Όπως αναφέρεται στη σύνοψη, «μετά από μια επεισοδιακή πρώτη συνάντηση στο Παρίσι, μια δυναμική αρχιτέκτονας και ένας επιτυχημένος συγγραφέας που βρίσκεται σε κρίση, ξεκινούν μια σπιρτόζικη, υπερατλαντική επικοινωνία με θέμα τα βιβλία και τις συνταγές μαγειρικής, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι το μόνο πράγμα που είναι πιο δύσκολο από το να είσαι μόνος, είναι να επιλέξεις να μην είσαι».
«Περισσότερο από ποτέ, πιστεύω ότι έχουμε ανάγκη από ιστορίες που μας φέρνουν κοντά και το ''Hello & Paris'' κάνει αυτό ακριβώς. Η ταλαντούχα σκηνοθέτις Ελίζαμπεθ Τσόμκο δημιούργησε μια υπέροχη ιστορία αγάπης, από εκείνες που γεμίζουν την καρδιά και μαγεύουν τις αισθήσεις», δήλωσε ο Πάτρικ Βάκσμπεργκερ, πρόεδρος της 193.
«Με το ασύγκριτο δίδυμο των Χαβιέ Μπαρδέμ και Κέιτ Χάντσον στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αυτή η ταινία θυμίζει τα διαχρονικά κλασικά έργα που γνωρίζουμε και λατρεύουμε, αλλά με μια φρέσκια ανατροπή — και μια απολαυστική δόση μαγειρικής πανδαισίας», συμπλήρωσε.
Το «Hello & Paris» είναι το πρώτο έργο της Χάντσον μετά την υποψηφιότητά της για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «Song Sung Blue» σε σκηνοθεσία Κρεγκ Μπρούερ και με συμπρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν.
