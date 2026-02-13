Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το δεύτερο μέρος της νέας σεζόν του Bridgerton
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το δεύτερο μέρος της νέας σεζόν του Bridgerton
Τα τελευταία τέσσερα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα από τις 26 Φεβρουαρίου
Καθώς η νέα σεζόν του Bridgerton οδεύει προς το φινάλε, το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για το δεύτερο μέρος της, προϊδεάζοντας για το τελευταίο κεφάλαιο του ειδυλλίου ανάμεσα στον Μπένεντικτ (Λουκ Τόμσον) και τη Σόφι (Γέριν Χα).
Τα νέα επεισόδιο ακολουθούν τον μποέμ γιο της οικογένειας, Μπένεντικτ Μπρίτζερτον, που αναζητά τον έρωτα, έχοντας μαγευτεί από μια μυστηριώδη κυρία στη μασκέ χοροεσπερίδα της μητέρας του.
Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια, που έκαναν πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου, ολοκληρώθηκαν με τον Μπένεντικτ να αγνοεί ακόμη ότι η γυναίκα που αναζητά απεγνωσμένα στην υψηλή κοινωνία είναι στην πραγματικότητα η Σόφι Μπαεκ, μια ευρηματική υπηρέτρια που ζει υπό τον έλεγχο της επιβλητικής Λαίδης Αραμίντα Γκαν (Κέιτι Λιούνγκ).
Δείτε το τρέιλερ
Η σεζόν παρακολουθεί επίσης τις σχέσεις και άλλων μελών της οικογένειας Μπρίτζερτον. Η Φραντσέσκα (Χάνα Ντοντ) και ο Τζον Στέρλινγκ (Βίκτορ Άλι) προσαρμόζονται στον έγγαμο βίο, ενώ ο Κόλιν (Λουκ Νιούτον) και η Πενέλοπι (Νίκολα Κάφλαν) διαχειρίζονται τη νέα τους πραγματικότητα ως σύζυγοι — μια κατάσταση που περιπλέκεται από τον πλέον δημόσιο ρόλο της Πενέλοπι ως Lady Whistledown.
Στην τέταρτη σεζόν πρωταγωνιστούν οι Τόμσον, Χα, Τζόναθαν Μπέιλι, Άλι, Άτζοα Άντο, Άντριους, Λορέιν Άσμπορν, Μασάλι Μπαντούζα, Κάφλαν και Ντοντ, μαζί με τους σταθερούς συντελεστές της σειράς Κλόντια Τζέσι, Ρουθ Τζέμελ, Γκόλντα Ροσέβελ, Λουκ Νιούτον, Φλόρενς Χαντ, Γουίλ Τίλστον, Πόλι Γουόκερ, Χιου Σακς, Μάρτινς Ιμχάνγκμπε, Έμα Ναόμι και Ντάνιελ Φράνσις. Στο επιπλέον καστ συμμετέχουν οι Σιμόν Άσλεϊ, Ιζαμπέλα Γουέι, Μισέλ Μάο και Κέιτι Λιούνγκ.
Τα τελευταία τέσσερα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα από τις 26 Φεβρουαρίου.
