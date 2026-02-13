Τζόυς Ευείδη: Οι γυναίκες στη δουλειά μας μετά τα 40 δεν χρειαζόμαστε και πολύ, δεν υπάρχουν πολλοί ρόλοι να παίξουμε
Μετράς όσο είσαι γκόμενα, μετά ο Θεός και η ψυχή σου, σχολίασε η ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ηθοποιοί μετά τα 40 στην αγορά εργασίας περιέγραψε η Τζόυς Ευείδη, υποστηρίζοντας ότι οι ρόλοι λιγοστεύουν και οι προτάσεις δεν έρχονται εύκολα.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, μιλώντας για την πορεία της στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και για το πώς βιώνει το πέρασμα του χρόνου μέσα στη δουλειά.

Αναφερόμενη στην απουσία της από τη μικρή οθόνη, στάθηκε στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ηθοποιοί να δεχτούν προτάσεις για σίριαλ μετά την ηλικία των 40: «Αν ερχόντουσαν οι προτάσεις, θα δούλευα. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις κάνει δέκα καλές δουλειές ή δουλεύεις στο Εθνικό ή στις Στέγες, μπορεί να μην περνάει πια η μπογιά σου, πολύ απλά. Να μην χρειάζεσαι στους ρόλους, έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες μετά τα 40 δεν πολυχρειαζόμαστε, ούτε υπάρχουν πολλοί ρόλοι να παίξουμε. Βασικά μετράς όσο είσαι γκόμενα, μετά ο Θεός και η ψυχή σου. Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο για να ζητήσω δουλειά. Δεν είναι ότι δεν θέλω, ντρέπομαι».

Στη συνέχεια, η Τζόυς Ευείδη περιέγραψε τη δική της εμπειρία από τον χώρο του θεάτρου και υπογράμμισε ότι δεν είναι πάντα όλα ιδανικά στις συνεργασίες της: «Δεν είναι όλοι οι θίασοι και οι παραστάσεις αγγελικά πλασμένοι. Έχω ζήσει περίεργες στιγμές, προσπάθησα να κάνω ότι δεν τις πολυκαταλαβαίνω. Η δουλειά μας μάλλον δεν είναι δημοκρατική. Δεν πρέπει να υπάρχει δημοκρατία στο θέατρο. Πρέπει να υπάρχει δικτατορία. Ένας αποφασίζει, όχι η ομάδα».
