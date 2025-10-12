ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω πρόταση για τηλεόραση, προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου

Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω πρόταση για τηλεόραση, προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου
Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω πρόταση για τηλεόραση, προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου

Μου λείπει η τηλεόραση, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός

Για τον λόγο που απουσιάζει από την τηλεόραση ρωτήθηκε η Τζόυς Ευείδη, με την ηθοποιό να εξηγεί ότι δεν δέχεται προτάσεις για να συμμετάσχει σε τηλεοπτικά σίριαλ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να παραπονιέται, αφού πρόκειται για μια πραγματικότητα. Παρόλα αυτά θα ήθελε, όπως είπε, να επιστρέψει τηλεοπτικά, καθώς η επαφή με το συγκεκριμένο μέσο της λείπει.

«Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση, δεν είναι παράπονο, αλλά μια πραγματικότητα. Προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου. Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από το να πάρω να ζητήσω δουλειά. Δεν μπορώ. Ντρέπομαι πάρα πολύ», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 12η Οκτωβρίου.

Το να δουλεύει σε μια τηλεοπτική παραγωγή είναι κάτι που της λείπει. Γι' αυτό θα ήταν πολύ θετική σε μια πρόταση για κάποιο σίριαλ.  «Μου λείπει η τηλεόραση, μια καλή δουλειά, με καλούς συναδέλφους, με ωραίο κείμενο. Οι ομαδικές δουλειές μου αρέσουν πολύ», ανέφερε. 

