Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω πρόταση για τηλεόραση, προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου
Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω πρόταση για τηλεόραση, προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου
Μου λείπει η τηλεόραση, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός
Για τον λόγο που απουσιάζει από την τηλεόραση ρωτήθηκε η Τζόυς Ευείδη, με την ηθοποιό να εξηγεί ότι δεν δέχεται προτάσεις για να συμμετάσχει σε τηλεοπτικά σίριαλ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να παραπονιέται, αφού πρόκειται για μια πραγματικότητα. Παρόλα αυτά θα ήθελε, όπως είπε, να επιστρέψει τηλεοπτικά, καθώς η επαφή με το συγκεκριμένο μέσο της λείπει.
«Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση, δεν είναι παράπονο, αλλά μια πραγματικότητα. Προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου. Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από το να πάρω να ζητήσω δουλειά. Δεν μπορώ. Ντρέπομαι πάρα πολύ», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 12η Οκτωβρίου.
Το να δουλεύει σε μια τηλεοπτική παραγωγή είναι κάτι που της λείπει. Γι' αυτό θα ήταν πολύ θετική σε μια πρόταση για κάποιο σίριαλ. «Μου λείπει η τηλεόραση, μια καλή δουλειά, με καλούς συναδέλφους, με ωραίο κείμενο. Οι ομαδικές δουλειές μου αρέσουν πολύ», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
«Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση, δεν είναι παράπονο, αλλά μια πραγματικότητα. Προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου. Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από το να πάρω να ζητήσω δουλειά. Δεν μπορώ. Ντρέπομαι πάρα πολύ», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Κυριακή 12η Οκτωβρίου.
Το να δουλεύει σε μια τηλεοπτική παραγωγή είναι κάτι που της λείπει. Γι' αυτό θα ήταν πολύ θετική σε μια πρόταση για κάποιο σίριαλ. «Μου λείπει η τηλεόραση, μια καλή δουλειά, με καλούς συναδέλφους, με ωραίο κείμενο. Οι ομαδικές δουλειές μου αρέσουν πολύ», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη - Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται να γίνει ο Αντετοκούνμπο του ποδοσφαίρου
Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του Αγνώστου Στρατιώτη - Οφείλουμε να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του μνημείου
Συνέλαβαν στο Μεξικό τον Έλληνα που βύθισε τη Σουηδία στο σκοτάδι των συμμοριών - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος από τα Πιστιανά Άρτας
Ανδρέας Τετέι: Το παιδί μεταναστών που μεγάλωσε στην Αλεπότρυπα και ονειρεύεται να γίνει ο Αντετοκούνμπο του ποδοσφαίρου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα