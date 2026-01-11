Stan για τη σύζυγό του: Δεν θα παντρευόμουν αν δεν πίστευα ότι θα πάει καλά
Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ποιο τραγούδι έχει γράψει για τη Βέρα Σωτηροπούλου
Για τη σύζυγό του, Βέρα Σωτηροπούλου, μίλησε ο Stan, δηλώνοντας πως δεν θα παντρευόταν μαζί της εάν δεν πίστευε ότι ο γάμος τους θα πήγαινε καλά.
Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» το βράδυ του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου και ανέφερε επίσης ποιο είναι το τραγούδι που έχει γράψει για τη σύζυγό του και ποιος είναι ο στίχος που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.
Ο Stan επισήμανε για τη Βέρα Σωτηροπούλου: «Ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχω γράψει μέχρι τώρα στη ζωή μου είναι το “Όπου βγει”, το οποίο το έχω γράψει για τη σύζυγό μου. Έχει ένα στίχο μέσα που λέει “Όπου βγει κάθε μέρα μας γιορτή, η ζωή είναι μικρή”. Η ζωή είναι μικρή και τη στιγμή που το λες, αντιλαμβάνεσαι ότι όντως είναι μικρή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παρατείνουν τον χρόνο, τον μεγαλώνουν ή τον μικραίνουν όταν βρίσκεσαι μαζί τους, επειδή είναι πολύ σχετικός ο χρόνος. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, δεν θέλεις να τελειώσει. Κρύβει και αυτή τη μελαγχολία ταυτόχρονα, ότι “ναι, σε βρήκα, είναι η ζωή μικρή, δεν θέλω να τελειώσει γιατί χαίρομαι που είμαι μαζί σου”. Αυτό είναι η μαγεία της ζωής και πρέπει να την εκτιμάμε σε κάθε της φάση. Δεν θα παντρευόμουν αν δεν πίστευα ότι θα πάει καλά. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει τη ζωή που θέλει εκείνος. Σίγουρα είναι απρόβλεπτη η ζωή. Αλλά δεν θα το έκανα ποτέ, το να δεσμευτώ και να παντρευτώ αν δεν πίστευα εξαρχής ότι θα πάει καλά. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ζύγισα πάρα πολύ καλά μέσα μου πριν πάρω αυτήν την απόφαση. Και ανεξάρτητα από το αν η ζωή είναι απρόβλεπτη ή όχι, ξέρεις, ελπίζω πάντα για το καλύτερο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια ο τραγουδιστής είπε για τη σχέση του με τη μουσική: «Η μουσική είναι γύρω μου, παντού και με συντροφεύει από παιδί. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη μουσική, πάντοτε ήταν εκεί για μένα».
Ο Stan παντρεύτηκε τη Βέρα Σωτηροπούλου στις 9 Σεπτεμβρίου 2023, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, στον τόπο καταγωγής του, την Πάρο.
