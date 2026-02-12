Μαζεύουν χρήματα για τη χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και τα έξι παιδιά τους μετά τον θάνατό του: «Aντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον»
GALA
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ Καμπάνια Θάνατος

Μαζεύουν χρήματα για τη χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και τα έξι παιδιά τους μετά τον θάνατό του: «Aντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον»

Καμπάνια στήριξης που δημιουργήθηκε από φίλους της οικογένειας αναφέρει ότι τα έξοδα της πολύμηνης θεραπείας άφησαν τη σύζυγο του ηθοποιού χωρίς χρήματα

Μαζεύουν χρήματα για τη χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και τα έξι παιδιά τους μετά τον θάνατό του: «Aντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον»
Άννα Νταλλαρή
6 ΣΧΟΛΙΑ
Καμπάνια οικονομικής στήριξης μέσω GoFundMe δημιουργήθηκε για την Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ και τα έξι παιδιά της, μετά τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, με το κείμενο της σελίδας να υποστηρίζει ότι η οικογένεια έχει μείνει χωρίς χρήματα εξαιτίας του κόστους της ιατρικής φροντίδας και της μακράς μάχης του ηθοποιού με τον καρκίνο. Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, «μετά από αυτή την απώλεια, η Κίμπερλι και τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον», ενώ σημειώνεται ότι τα έξοδα της θεραπείας και ο παρατεταμένος αγώνας «άφησαν την οικογένεια χωρίς κεφάλαια».

Η καμπάνια που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια αναφέρει ότι οι δωρεές προορίζονται για βασικά έξοδα διαβίωσης και λογαριασμούς, για να μπορέσουν να παραμείνουν στο σπίτι τους και να συνεχίσουν τα παιδιά την εκπαίδευσή τους με κάποια σταθερότητα σε αυτή τη φάση.
Μαζεύουν χρήματα για τη χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και τα έξι παιδιά τους μετά τον θάνατό του: «Aντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον»

Ο ηθοποιός, γνωστός από το «Dawson’s Creek», πέθανε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου από επιπλοκές καρκίνου του παχέος εντέρου σταδίου 3. Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του με ανάρτηση στο Instagram: «Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα από τη ζωή σήμερα το πρωί». Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε ότι «αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια» και ζήτησε ιδιωτικότητα για την οικογένεια, «καθώς πενθούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο», προσθέτοντας ότι θα υπάρξει χρόνος για να ειπωθούν περισσότερα σχετικά με τις επιθυμίες του.

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε διαγνωστεί τον Αύγουστο του 2023 και δημοσιοποίησε την κατάσταση της υγείας του τον Νοέμβριο του 2024, λέγοντας: «Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου». Τότε είχε εξηγήσει ότι αντιμετώπιζε τη νόσο και ότι είχε ήδη προχωρήσει σε βήματα για την αντιμετώπισή της, «με τη στήριξη της απίστευτης οικογένειάς μου», προσθέτοντας: «Υπάρχει λόγος για αισιοδοξία και νιώθω καλά». Ο Βαν Ντερ Μπικ και η Κίμπερλι απέκτησαν έξι παιδιά: τις κόρες Ολίβια (15), Άναμπελ (12), Εμίλια (9,5), Γκουέντολιν (7) και τους γιους Τζόσουα (13) και Τζερεμάια (4).
Άννα Νταλλαρή
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Κυστική Ίνωση: Μια σοβαρή αλλά διαχειρίσιμη σπάνια νόσος

Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης