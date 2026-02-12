Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Μαζεύουν χρήματα για τη χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και τα έξι παιδιά τους μετά τον θάνατό του: «Aντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον»
Καμπάνια στήριξης που δημιουργήθηκε από φίλους της οικογένειας αναφέρει ότι τα έξοδα της πολύμηνης θεραπείας άφησαν τη σύζυγο του ηθοποιού χωρίς χρήματα
Καμπάνια οικονομικής στήριξης μέσω GoFundMe δημιουργήθηκε για την Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ και τα έξι παιδιά της, μετά τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, με το κείμενο της σελίδας να υποστηρίζει ότι η οικογένεια έχει μείνει χωρίς χρήματα εξαιτίας του κόστους της ιατρικής φροντίδας και της μακράς μάχης του ηθοποιού με τον καρκίνο. Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, «μετά από αυτή την απώλεια, η Κίμπερλι και τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον», ενώ σημειώνεται ότι τα έξοδα της θεραπείας και ο παρατεταμένος αγώνας «άφησαν την οικογένεια χωρίς κεφάλαια».
Η καμπάνια που έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια αναφέρει ότι οι δωρεές προορίζονται για βασικά έξοδα διαβίωσης και λογαριασμούς, για να μπορέσουν να παραμείνουν στο σπίτι τους και να συνεχίσουν τα παιδιά την εκπαίδευσή τους με κάποια σταθερότητα σε αυτή τη φάση.
Ο ηθοποιός, γνωστός από το «Dawson’s Creek», πέθανε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου από επιπλοκές καρκίνου του παχέος εντέρου σταδίου 3. Την είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του με ανάρτηση στο Instagram: «Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα από τη ζωή σήμερα το πρωί». Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε ότι «αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια» και ζήτησε ιδιωτικότητα για την οικογένεια, «καθώς πενθούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο», προσθέτοντας ότι θα υπάρξει χρόνος για να ειπωθούν περισσότερα σχετικά με τις επιθυμίες του.
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε διαγνωστεί τον Αύγουστο του 2023 και δημοσιοποίησε την κατάσταση της υγείας του τον Νοέμβριο του 2024, λέγοντας: «Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου». Τότε είχε εξηγήσει ότι αντιμετώπιζε τη νόσο και ότι είχε ήδη προχωρήσει σε βήματα για την αντιμετώπισή της, «με τη στήριξη της απίστευτης οικογένειάς μου», προσθέτοντας: «Υπάρχει λόγος για αισιοδοξία και νιώθω καλά». Ο Βαν Ντερ Μπικ και η Κίμπερλι απέκτησαν έξι παιδιά: τις κόρες Ολίβια (15), Άναμπελ (12), Εμίλια (9,5), Γκουέντολιν (7) και τους γιους Τζόσουα (13) και Τζερεμάια (4).
