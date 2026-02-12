Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»
Είναι σαν να λες ότι η δουλειά μας δεν είναι και πολύ σημαντική και σημαντικά είναι τα σχόλια, δήλωσε σχετικά με την παρουσίαση του Α' ελληνικού Ημιτελικού της Eurovision
Αντίθετος με τη στάση των δημοσιογράφων να του κάνουν ερωτήσεις για αρνητικά σχόλια, που έγιναν τη βραδιά του Α' ελληνικού Ημιτελικού για τη Eurovision 2026, εμφανίστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε στο «Happy Day» με τις δηλώσεις να προβάλλονται την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την ολοκλήρωση του πρώτου ελληνικού Ημιτελικού, τον οποίο παρουσίασε μαζί με τις Κατερίνα Βρανά και Μπέττυ Μαγγίρα, σχετικά με το εάν διάβασε αρνητικά σχόλια που γράφτηκαν στο ίντερνετ κατά τη διάρκεια του σόου.
Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι δεν είχε χρόνο να παρακολουθεί αντιδράσεις, καθώς βρισκόταν στα παρασκήνια, και τόνισε ότι δεν θεωρεί πως τα σχόλια έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από την ίδια τη δουλειά, που έγινε επί σκηνής. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι ένα μέρος της δημοσιογραφικής ενασχόλησης έχει μετατοπιστεί στο να αναζητά «ποιος είπε κάτι κακό».
Ειδικότερα, ο Γιώργος Καπουτζίδης δήλωσε: «Περάσαμε πολύ ωραία. Δεν διάβασα τίποτα από σχόλια, γιατί ήμουν όλη την ώρα από πίσω και βλέπαμε και εμείς το σόου. Δεν ξέρω αν θα διαβάσω τα σχόλια. Είναι σαν να λες ότι η δικιά μας η δουλειά δεν είναι και πολύ σημαντική και σημαντικά είναι τα σχόλια. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ίσως εσείς έχετε κάνει λίγο μέρος της δουλειάς σας το “έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό”».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgcsxwnddxg9)
Στη συνέχεια, πρόσθεσε για την παρουσίαση του Ημιτελικού: «Έχουμε ξεχάσει το τι νιώθουμε και λέμε το τι μας σχολιάζουν. Αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι χαρούμενος που συνεργάστηκα με δύο κυρίες, τις οποίες τις εκτιμώ».
