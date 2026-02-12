Γιώργος Καπουτζίδης: Οι δημοσιογράφοι έχετε κάνει μέρος της δουλειάς σας το «έλα να δούμε ποιος είπε κάτι κακό»

Είναι σαν να λες ότι η δουλειά μας δεν είναι και πολύ σημαντική και σημαντικά είναι τα σχόλια, δήλωσε σχετικά με την παρουσίαση του Α' ελληνικού Ημιτελικού της Eurovision