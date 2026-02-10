Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κάνει έντονη γυμναστική, δείτε βίντεο
Ντορέττα Παπαδημητρίου Γυμναστική

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κάνει έντονη γυμναστική, δείτε βίντεο

Η ηθοποιός έδειξε ένα μέρος της προπόνησής της

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου κάνει έντονη γυμναστική, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα μέρος της σκληρής γυμναστικής που ακολουθεί, έδειξε η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε βίντεο που κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός έδειξε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου ένα κομμάτι από την προπόνησή της. Στο κλιπ που ανάρτησε στο Instagram, φαίνεται με αθλητικά ρούχα και καπέλο να κάνει κοιλιακούς με φυσική άσκηση, ενώ, παράλληλα ακούγεται το κομμάτι των Maneskin, «I Wanna Be Your Slave».

Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου έγραψε:  «Ημέρα καλής φυσικής κατάστασης».

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
