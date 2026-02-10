To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Κώστας Μακέδος: Ο ηθοποιός που χάρισε γέλιο στα 80's αλλά αποσύρθηκε από την υποκριτική και το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει
Αρνούμαι ότι είμαι ηθοποιός, είχε πει σε συνέντευξή του - πλέον είναι καθηλωμένος σε καρέκλα
Ένα από τα πιο γνώριμα πρόσωπα της χρυσής εποχής της βιντεοκασέτας, που συνδέθηκε με το ελληνικό χιούμορ των 80’s και πλαισίωσε με τους ρόλους του μεγάλους πρωταγωνιστές, ο Κώστας Μακέδος αποσύρθηκε εδώ και χρόνια από την υποκριτική, επιλέγοντας μια ζωή μακριά από τα φώτα. Σήμερα, ωστόσο, το όνομά του επανέρχεται στην επικαιρότητα, όχι για κάποιο νέο καλλιτεχνικό βήμα, αλλά εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που τον έχει καθηλώσει σε καρέκλα τους τελευταίους μήνες.
Η καριέρα του Κώστα Μακέδου ξεκίνησε το 1982, την εποχή της βιντεοκασέτας, με ταινίες όπως «Και ο πρώτος ματάκιας», «Κομάντος και μανούλια», «Σατανάδες στα σχολεία» και «Σιδηρά κυρία». Έκτοτε με τους ρόλους του πλαισίωσε μεγάλα ονόματα του χώρου και κατάφερε να αποτυπωθεί στη μνήμη του κόσμου, προσφέροντας άφθονο γέλιο.
Ο ηθοποιός στην πορεία συμμετείχε και σε πολλές τηλεοπτικές σειρές όπως το «Ντόλτσε βίτα» και το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα», ενώ βρέθηκε για λίγο και στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη στην «Καλημέρα Ελλάδα» από όπου έφυγε χωρίς να γνωρίζει τον πραγματικό λόγο. «Έφυγα από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη χωρίς να το ξέρω. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι σταματάει η συνεργασία μας για λόγους οικονομικών περικοπών, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος», είχε πει.
Η τελευταία τηλεοπτική συμμετοχή του ήταν το 2006, στην «Οδό Παραδείσου 7». Τότε, «τα πράγματα είχαν αρχίσει να δυσκολεύουν», όπως είχε πει σε συνέντευξή του και αποφάσισε να κάνει στροφή και να ακολουθήσει ένα διαφορετικό επαγγελματικό μονοπάτι. «Έπεσε η βιντεοκασέτα, έκλεισαν τα βιντεοκλάμπ, ο κινηματογράφος ξανάκλεισε, η τηλεόραση άρχισε να κάνει περικοπές κι έτσι έκανα το επόμενο που μπορούσα να κάνω, που ήξερα να κάνω», είχε δηλώσει.
Ο Κώστας Μακέδος, άνοιξε στη συνέχεια ένα κατάστημα οπτικών στην Κυψέλη και απαρνήθηκε τον τίτλο του ηθοποιού. «Έκανα τις βιντεοκασέτες, αλλά όχι μόνο αυτό. Διατηρώ ένα κατάστημα οπτικών στην Κυψέλη και συμβαίνει σχεδόν καθημερινά να με γνωρίζουν πελάτες. Με ρωτούν αν είμαι ο ηθοποιός Κώστας Μακέδος κι εγώ το αρνούμαι. Αρνούμαι ότι είμαι ηθοποιός γιατί πιστεύω ακράδαντα σε έναν κανόνα που αφορά τους ηθοποιούς: ηθοποιός είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να ανανεώνει τα χνάρια του στη σκόνη της σκηνής», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του.
Πλέον, ο Κώστας Μακέδος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υγείας. Όπως αποκάλυψε ο Σταύρος Θεοδωράκης μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πριν μερικές ημέρες, είναι καθηλωμένος εδώ και μερικούς μήνες σε μία καρέκλα.
Ο παρουσιαστής, συγκεκριμένα, έγραψε: «Ο Κώστας Μακέδος πρωταγωνιστούσε - και σκορπούσε γέλιο - στην εποχή της βιντεοκασέτας. Στο πλευρό του Μουστάκα, του Φωτόπουλου, του Κωνσταντίνου και άλλων. Εξού και η μουσική επένδυση της ανάρτησης. Εδώ και μήνες, όμως, είναι καθηλωμένος σε μια καρέκλα. Σε μια εκπομπή, λοιπόν, για την παχυσαρκία και τα ενέσιμα φάρμακα επιβάλλεται να έχει ξανά τον ρόλο του πρωταγωνιστή» και συνόδευσε τη λεζάντα με μία φωτογραφία από τη συνάντησή τους.
