Νίκος Ορφανός: Μετά την περιπέτεια που πέρασα με την υγεία μου, κατάλαβα ότι μετράει ο ποιοτικός χρόνος και όχι η δουλειά

Είμαι σε μία πολύ ήρεμη περίοδο, ανέφερε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Νέες προτεραιότητες έχει θέσει ο Νίκος Ορφανός μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, τονίζοντας ότι ο ποιοτικός χρόνος με αγαπημένα του πρόσωπα έρχεται σε πρώτη θέση, με τη δουλειά να ακολουθεί.

Ο ηθοποιός βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς τον περασμένο Μάιο νοσηλεύτηκε σε κλινική του Ανόβερου, στη Γερμανία, έπειτα από όγκο που εντοπίστηκε στον εγκέφαλό του

Μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα του «Happy Day», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ο Νίκος Ορφανός εξήγησε ότι φέτος μετά από 36 χρόνια συνεχούς εργασίας, κάνει ένα διάλειμμα, δίνοντας έμφαση σε ποιοτικές ασχολίες, αφιερώνοντας χρόνο σε πρόσωπα που θεωρεί σημαντικά.

Όπως είπε: «Είμαι σε μία πολύ ήρεμη περίοδο, γιατί φέτος κάνω μία καλλιτεχνική αγρανάπαυση, μετά από 36 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς εργασίας, φέτος αποφάσισα να μην κάνω τίποτα. Πέρυσι, που δούλεψα εντατικά, δεν έκανα τίποτα, να δω έναν φίλο, να πιω έναν καφέ. Μετά την περιπέτεια που πέρασα, μετράει ο ποιοτικός χρόνος, να βλέπουμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να τους αφιερώνουμε χρόνο, διότι αυτά μένουν και όχι η δουλειά».

