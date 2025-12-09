Νίκος Ορφανός για την περιπέτεια της υγείας του: Το 2025 κέρδισα τη ζωή
Επέστρεψα σε όλα αυτά που μου αρέσουν, τόνισε ο ηθοποιός που είχε διαγνωστεί με κρανιοφαρυγγίωμα
Έναν απολογισμό της χρονιάς που φεύγει έκανε ο Νίκος Ορφανός. Ο ηθοποιός που είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με κρανιοφαρυγγίωμα, δήλωσε πως παρά, τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, «κέρδισε τη ζωή».
«Το 2025 κέρδισα τη ζωή μου. Πέρασα μια πολύ μεγάλη προσωπική περιπέτεια και επέστρεψα σε όλα αυτά που μου αρέσουν…», είπε αρχικά ο Νίκος Ορφανός στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου.
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι, αφού ξεπέρασε τον κίνδυνο, μπόρεσε να αφοσιωθεί και πάλι σε όλα εκείνα που αγαπά. «Επέστρεψα σε όλα αυτά που μου αρέσουν, στα βιβλία, τις μουσικές μου, τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τις μικρές μας στιγμές και όλες τις δυσκολίες μικρές και μεγάλες -όσο αντιφατικό και αν σας ακούγεται- που σε κάνουν να χαίρεσαι που είσαι ζωντανός», μοιράστηκε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Ο γιος του μάλιστα τον ακολούθησε στη Γερμανία, στην οποία ταξίδεψε ο Νίκος Ορφανός για να προχωρήσει σε επέμβαση. «Το έζησε όλο, τα ήξερε όλα από την πρώτη στιγμή, είδε όλη τη διαχείριση, ήρθε μαζί μου με τη μητέρα του στη Γερμανία, ήταν δίπλα μου στην επέμβαση, τα είδε όλα, τα κατάλαβε όλα, δεν έκρυψα τίποτα», κατέληξε.
Ο ηθοποιός επισήμανε ότι δεν θέλησε να κρύψει την αλήθεια για την κατάσταση της υγείας του από τον γιο του που είναι εννέα ετών. «Η κόρη μου, όταν έμαθα για το πρόβλημα υγείας μου ήταν 20 ημερών, ο γιος μου ήταν εννέα και από την πρώτη στιγμή του τα είπα όλα», τόνισε.
