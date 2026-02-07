Ελένη Φουρέιρα για τη γέννηση του γιου της: Η ωραιότερη ημέρα της ζωής μου, γράφει
Η τραγουδίστρια ανέβασε φωτογραφία με το παιδί της με αφορμή τα τρίτα του γενέθλια

Ιωάννα Μαρίνου
Ως την ωραιότερη ημέρα της ζωής της χαρακτήρισε η Ελένη Φουρέιρα τη γέννησή του γιου της, Ερμή.

Η τραγουδίστρια απέκτησε το πρώτο της παιδί στις 7 Φεβρουαρίου του 2023, με τον Αλμπέρτο Μποτία. Το Σάββατο, με αφορμή τα γενέθλια του γιου της, έκανε δύο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της για εκείνον. 

Πιο αναλυτικά, η Ελένη Φουρέρια αναδημοσίευσε μέσω Instagram strories, την ανάρτηση που είχε κάνει από το μαιευτήριο με το παιδί της, σημειώνοντας:  «7/2/23. Η ωραιότερη ημέρα της ζωής μου».

Δείτε την ανάρτησή της

Σε άλλη δημοσίευση που έκανε η τραγουδίστρια, κοινοποίησε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται αγκαλιά με τον γιο της, σημειώνοντας: «Το μωρό μου, η αγάπη μου, τα πάντα μου. Χαρούμενα τρίτα γενέθλια».

Κλείσιμο
Σε συνέντευξη που παραχώρησε η Ελένη Φουρέιρα τον Δεκέμβριο, στο podcast «AnesTea» στο YouTube, είχε μιλήσει για την επιθυμία της να γίνει μητέρα, και για τη στιγμή που εξέφρασε την ανάγκη της αυτή στον Αλμπέρτο Μποτία.  Η ίδια είχε πει: «Όταν εγώ πήγα στην Αμερική και έμεινα εκεί για τρεις μήνες λόγω των εμφανίσεων μου, τότε ο Αλμπέρτο έπαιζε στη Σαουδική Αραβία. Εκείνη την περίοδο λοιπόν χωρίσαμε, διότι ήμασταν πολύ μακριά και δεν υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε μαζί. Είχαμε χωρίσει περίπου 6 μήνες αλλά εμένα τότε με είχε πιάσει κατάθλιψη και ήθελα να δημιουργήσω το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα, μία οικογένεια. Ήμουν σίγουρη λοιπόν, ότι ο πιο καλός μπαμπάς θα είναι ο Αλμπέρτο. Αυτό το ήξερα από την πρώτη μέρα. Μία μέρα μιλούσαμε και του είπα “θέλεις να κάνουμε παιδί;” Μου είπε κατευθείαν ναι. Ξανά βγήκαμε, μιλήσαμε και από τότε ήρθαμε κοντά».
Ιωάννα Μαρίνου

