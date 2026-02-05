Η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδάει με τη μητέρα της στο καμαρίνι της, δείτε βίντεο
Η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδάει με τη μητέρα της στο καμαρίνι της, δείτε βίντεο
Σ’ αγαπώ μαμά μου, έγραψε η τραγουδίστρια
Ένα βίντεο όπου τραγουδάει με τη μητέρα της στο καμαρίνι της ανέβασε στα social media της η Ιουλία Καλλιμάνη.
Η μητέρα της την επισκέφτηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται και διασκεδάζοντας στα παρασκήνια, ξεκίνησαν να τραγουδούν το «Πού πας κορίτσι μου» και το «Θέλω να φύγει», με συνεργάτη της τραγουδίστριας να παίζει παράλληλα μπουζούκι. Η Ιουλία Καλλιμάνη απαθανάτισε τη στιγμή και ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok αποσπώντας θετικά σχόλια.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Άμα έχεις νταλκά. Σ’ αγαπώ μαμά μου».
Δείτε το βίντεο
@iouliakallimani_official Άμα έχεις νταλκά ! Σαγαπω μαμά μου 🫂🙌🏼😻#iouliakallimani #fpyシ #viralvideos #viral ♬ New Sun - Chihei Hatakeyama
