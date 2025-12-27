Ιουλία Καλλιμάνη: Με ενοχλεί στη νύχτα όταν κάποιος με προσβάλλει, η δράση φέρνει αντίδραση
Δεν μπορώ να το ελέγξω, ανέφερε η τραγουδίστρια για τα περιστατικά στη σκηνή που τη φέρνουν σε δύσκολη θέση
Στα περιστατικά που διαδραματίζονται όσο βρίσκεται στη σκηνή νυχτερινών κέντρων και τη φέρνουν σε δύσκολη θέση αναφέρθηκε η Ιουλία Καλλιμάνη, τονίζοντας ότι όταν την προσβάλλουν, αναγκάζεται να αντιδράσει.
Το τελευταίο διάστημα, η τραγουδίστρια έχει έρθει αντιμέτωπη με αμήχανα περιστατικά στην πίστα. Χαρακτηριστική είναι η χυδαία μαντινάδα που της απήυθυνε θαμώνας, αλλά και το πιο πρόσφατο, όταν πελάτης νυχτερινού κέντρου εκτόξευε λουλούδια προς το μέρος της, τα οποία συνοδεύτηκαν από ποσότητα νερού.
Η Ιουλία Καλλιμάνη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», οι οποίες προβλήθηκαν το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, εξηγώντας τη στάση ζωής που ακολουθεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ό,τι κι αν γίνει το δείχνω».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η τραγουδίστρια μίλησε για όσα την ενοχλούν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, τονίζοντας ότι η έλλειψη σεβασμού είναι κάτι που δεν μπορεί να ανεχτεί. «Αυτό που θα με ενοχλούσε στη νύχτα, είναι να με προσβάλλει κάποιος. Αυτό με ενοχλεί πολύ και η δράση φέρνει αντίδραση. Γίνομαι κι εγώ μετά έτσι. Δεν μπορώ να το ελέγξω», είπε, περιγράφοντας τον τρόπο που αντιδρά σε τέτοιες καταστάσεις.
Κλείνοντας, η τραγουδίστρια σχολίασε την επιτυχία που βιώνει το τελευταίο διάστημα, παραδεχόμενη ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για την έκταση όσων ζει. Όπως είπε: «Δεν ήμουν έτοιμη να το πάρω πάνω μου όλο αυτό το πράγμα που βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν ήμουν έτοιμη. Ίσως και τώρα, γίνονται πράγματα και δε μπορώ να τα αντιμετωπίσω όπως ενδεχομένως θα έπρεπε. Είμαι πολύ αυθόρμητη αλλά είμαι αληθινή».
Θαμώνας της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο
Περίπου δύο μήνες μετά το περιστατικό με τη χυδαία μαντινάδα που είχε δεχτεί την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή, η τραγουδίστρια βίωσε ξανά μία δύσκολη στιγμή στην πίστα νυχτερινού μαγαζιού. Αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη, η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε όταν θαμώνας του μαγαζιού άρχισε να της πετά επανειλημμένα λουλούδια. Εκείνο όμως που προκάλεσε την έντονη ενόχλησή της ήταν ότι τα λουλούδια συνοδεύονταν από νερό.
Αφού σκούπισε το πρόσωπό της, η τραγουδίστρια πλησίασε τον συγκεκριμένο πελάτη και του ζήτησε να της εξηγήσει τη συμπεριφορά του, χαρακτηρίζοντάς τη αγενή. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω έκταση στο συμβάν, και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα και την ερμηνεία της. Το περιστατικό καταγράφηκε από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο, με το σχετικό βίντεο να διαδίδεται γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
