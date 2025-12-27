Ιουλία Καλλιμάνη: Με ενοχλεί στη νύχτα όταν κάποιος με προσβάλλει, η δράση φέρνει αντίδραση

Ιουλία Καλλιμάνη

».Περίπου δύο μήνες μετά το περιστατικό με τη χυδαία μαντινάδα που είχε δεχτεί την ώρα που βρισκόταν πάνω στη σκηνή, η τραγουδίστρια βίωσε ξανά μία δύσκολη στιγμή στην πίστα νυχτερινού μαγαζιού. Αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Κρήτη, η Ιουλία Καλλιμάνη τραγουδούσε όταν θαμώνας του μαγαζιού άρχισε να της πετά επανειλημμένα λουλούδια . Εκείνο όμως που προκάλεσε την έντονη ενόχλησή της ήταν ότι τα λουλούδια συνοδεύονταν από νερό.Αφού σκούπισε το πρόσωπό της, η τραγουδίστρια πλησίασε τον συγκεκριμένο πελάτη και του ζήτησε να της εξηγήσει τη συμπεριφορά του, χαρακτηρίζοντάς τη αγενή. Στη συνέχεια απομακρύνθηκε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω έκταση στο συμβάν, και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα και την ερμηνεία της. Το περιστατικό καταγράφηκε από άτομα που βρίσκονταν στον χώρο, με το σχετικό βίντεο να διαδίδεται γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν ήμουν έτοιμη να το πάρω πάνω μου όλο αυτό το πράγμα που βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν ήμουν έτοιμη. Ίσως και τώρα, γίνονται πράγματα και δε μπορώ να τα αντιμετωπίσω όπως ενδεχομένως θα έπρεπε. Είμαι πολύ αυθόρμητη αλλά είμαι αληθινή