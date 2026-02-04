Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ανέβασε εικόνες και βίντεο από την αποκατάσταση μετά την επίθεση με βιτριόλι

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου είχε δεχτεί επίθεση σ

τις 20 Μαΐου του 2020

την ώρα που

πήγαινε στην εργασία της στην Καλλιθέα, από μία άγνωστη γυναίκα. Το όνομά της έγινε γνωστό λίγο αργότερα. Πρόκειται για την

Έφη Κακαράντζουλα

η οποία συνελήφθη,







κρίθηκε ένοχη στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε 15ετή κάθειρξη για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της.