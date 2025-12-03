Ιωάννα Παλιοσπύρου για το βιβλίο που γράφει: Λειτουργεί θεραπευτικά, νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου
GALA
Ιωάννα Παλιοσπύρου Βιβλίο

Ιωάννα Παλιοσπύρου για το βιβλίο που γράφει: Λειτουργεί θεραπευτικά, νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου

Είναι η αλήθεια μου και θέλω να την εκφράσω, είπε για την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι το  2020

Ιωάννα Παλιοσπύρου για το βιβλίο που γράφει: Λειτουργεί θεραπευτικά, νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τη θεραπευτική επίδραση που έχει στον ψυχισμό της το βιλίο που γράφει για την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε το 2020, υπογράμμισε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Αν και συνάντησε δυσκολίες στη συγγραφή λόγω της τραυματικής εκείνης εμπειρίας, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί με τον κόσμο όσα βίωσε και να υπερασπιστεί τον εαυτό της. 

«Με έχει δυσκολέψει να το γράψω και να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει ακουστεί στο μεγαλύτερο μέρος του το πώς εγώ το βίωνα εκείνο το διάστημα. Είναι η αλήθεια μου και θέλω να την εκφράσω, λειτουργεί θεραπευτικά και νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Χρειάζομαι υπεράσπιση γιατί έχω δεχτεί μια επίθεση πισώπλατα και ύπουλα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Real View», το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, η Ιωάννα Παλιοσπύρου στάθηκε στη στήριξη που της έδειξε ο κόσμος μετά την επίθεση. «Όταν κάποιος δεν έχει μετανιώσει και παραμένει πεπεισμένος στο μυαλό του, πώς να μην φοβάμαι; Ένας άνθρωπος μου επιτέθηκε, δέκα εκατομμύρια με στήριξαν», σημείωσε.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 1:41:50

Real View 02/12/2025 | OPEN TV


Ειδήσεις σήμερα:

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για κακοκαιρία από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη: Οι κόκκινες περιοχές, προειδοποίηση και για την Αττική

Ζευγάρι Ρώσων απατεώνων crypto βασανίστηκε μέχρι θανάτου στα Αραβικά Εμιράτα για να δώσει τους κωδικούς για τα 430 εκατ. ευρώ τους

Βίντεο: Τα «γαλλικά» του Μπέου προκάλεσαν αμηχανία στην Ανδρομάχη και τον Σωτήρη Πολύζο στο άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Βόλο
Γεωργία Κοτζιά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Αμιγώς Ηλεκτρικό Ford Explorer: ο κόσμος δεν είναι αρκετός

Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης