Ιωάννα Παλιοσπύρου για το βιβλίο που γράφει: Λειτουργεί θεραπευτικά, νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου
Είναι η αλήθεια μου και θέλω να την εκφράσω, είπε για την επίθεση που δέχτηκε με βιτριόλι το 2020
Τη θεραπευτική επίδραση που έχει στον ψυχισμό της το βιλίο που γράφει για την επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε το 2020, υπογράμμισε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Αν και συνάντησε δυσκολίες στη συγγραφή λόγω της τραυματικής εκείνης εμπειρίας, ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί με τον κόσμο όσα βίωσε και να υπερασπιστεί τον εαυτό της.
«Με έχει δυσκολέψει να το γράψω και να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει ακουστεί στο μεγαλύτερο μέρος του το πώς εγώ το βίωνα εκείνο το διάστημα. Είναι η αλήθεια μου και θέλω να την εκφράσω, λειτουργεί θεραπευτικά και νιώθω ότι υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Χρειάζομαι υπεράσπιση γιατί έχω δεχτεί μια επίθεση πισώπλατα και ύπουλα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Real View», το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, η Ιωάννα Παλιοσπύρου στάθηκε στη στήριξη που της έδειξε ο κόσμος μετά την επίθεση. «Όταν κάποιος δεν έχει μετανιώσει και παραμένει πεπεισμένος στο μυαλό του, πώς να μην φοβάμαι; Ένας άνθρωπος μου επιτέθηκε, δέκα εκατομμύρια με στήριξαν», σημείωσε.
