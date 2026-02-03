Χάλι Μπέρι: Κέρδισα το Όσκαρ, αλλά το επόμενο πρωί ήμουν ακόμα μία μαύρη

Η ηθοποιός μίλησε για την ιστορική της βράβευση το 2002 και εξήγησε γιατί δεν άλλαξε την επαγγελματική της πορεία, περιγράφοντας τις αντιλήψεις που συνέχισαν να κυριαρχούν στο Χόλιγουντ