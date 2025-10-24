Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Crime 101: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας με τη Χάλι Μπέρι και τον Κρις Χέμσγουορθ
Το φιλμ σε σκηνοθεσία Μπαρτ Λέιτον θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Φεβρουάριο
Ο Κρις Χέμσγουορθ και η Χάλι Μπέρι ενώνουν τις δυνάμεις τους για να «ξεγελάσουν» τον Μαρκ Ράφαλο στην ταινία «Crime 101», με το τρέιλερ να δίνεται στη δημοσιότητα από τα Amazon MGM Studios την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.
Το φιλμ ακολουθεί τον ληστή Ντέιβις (Κρις Χέμσγουορθ), ο οποίος διασταυρώνεται με την ασφαλίστρια Σάρον (Χάλι Μπέρι) και αποφασίζουν να συνεργαστούν για την τελευταία του «δουλειά». Στην άλλη πλευρά, ο ντετέκτιβ Λου Λιούμπεσνικ (Μαρκ Ράφαλο) είναι αποφασισμένος να σταματήσει τη ληστεία πολλών εκατομμυρίων.
Στο καστ της ταινίας, τη σκηνοθεσία της οποίας υπογράφει ο Μπαρτ Λέιτον, συμπληρώνουν οι Μπάρι Κέογκαν, Μόνικα Μπαρμπάρο, Κόρι Χόκινς, Τζένιφερ Τζέισον Λι και Νικ Νόλτε.
Δείτε το τρέιλερ
Ο Κρις Χέμσγουορθ είχε μιλήσει για την ταινία στο CinemaCon τον περασμένο Απρίλιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «φιλμ που σε υπνωτίζει, από εκείνα που σε τραβούν στον κόσμο τους και σε κρατούν σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο».
Το «Crime 101» θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Φεβρουαρίου.
