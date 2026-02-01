Άρης Λεμπεσόπουλος: «Βρέθηκα στο απόλυτο μηδέν, "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη" είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg2soq43by41)

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός απάντησε εάν θεωρεί πως επιλέγονται περισσότερο νέοι ηθοποιοί σήμερα: «Υπάρχει μία τάση προς τους νέους, το νέο αίμα», δήλωσε και έπειτα σχολίασε το γεγονός πως ζητούν πλέον να μάθουν πόσους followers έχει κάθε ηθοποιός πριν τον πάρουν σε μία δουλειά, εκφράζοντας τη διαφωνία του. «Τι είναι αυτοί; Πού τους βρήκαμε;», τόνισε.



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Άρης Λεμπεσόπουλος μίλησε για το κίνημα MeToo και τις καταγγελίες στον χώρο του θεάτρου: «Οι προσωπικές σχέσεις βοηθούσαν πάντα στο επάγγελμα, μην τρελαθούμε τώρα. Μην μπούμε τώρα και σε άλλα επαγγέλματα, αφήστε, μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Απλώς, δυστυχώς, φαίνεται το δικό μας επάγγελμα. “Αυτόν καταδικάστε τον, τσακίστε τον, φάτε τον, γιατί φαίνεται, είναι ηθοποιός”. Οι άλλοι δεν φαίνονται, έχουν την κάλυψη της επιστήμης τους», είπε.