O Νίκος Πολυδερόπουλος έγινε πατέρας για πρώτη φορά
O Νίκος Πολυδερόπουλος έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Ο ηθοποιός δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς η σύντροφός του έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί.
Ο ηθοποιός το ανακοίνωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγραψε την ημερομηνία γέννησης του μωρού και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του, αποκαλύπτοντας πως η Βαλασία Συμιακού γέννησε αγοράκι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ηθοποιός έγραψε: «29.01.2026 Καλώς ήρθες στον κόσμο μας».
Δείτε τις φωτογραφίες
Σε δηλώσεις που είχε κάνει πριν γεννηθεί ο γιος του, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είχε μιλήσει για τον τρόπο που η σύντροφός του του ανακοίνωσε πως ήταν έγκυος: «Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα… Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο Facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω “κάτι έγινε τώρα, τη βάψαμε”. Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα. Είναι κάτι που το θέλαμε, αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα. Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβω όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι», είχε πει στο Happy Day.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddun6q272qgh)
Ο ηθοποιός το ανακοίνωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Νίκος Πολυδερόπουλος έγραψε την ημερομηνία γέννησης του μωρού και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες του, αποκαλύπτοντας πως η Βαλασία Συμιακού γέννησε αγοράκι.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο ηθοποιός έγραψε: «29.01.2026 Καλώς ήρθες στον κόσμο μας».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σε δηλώσεις που είχε κάνει πριν γεννηθεί ο γιος του, ο Νίκος Πολυδερόπουλος είχε μιλήσει για τον τρόπο που η σύντροφός του του ανακοίνωσε πως ήταν έγκυος: «Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα… Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο Facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω “κάτι έγινε τώρα, τη βάψαμε”. Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα. Είναι κάτι που το θέλαμε, αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα. Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβω όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι», είχε πει στο Happy Day.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα