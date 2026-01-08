Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ανέβασε φωτογραφία με την εγκυμονούσα σύντροφό του
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ανέβασε φωτογραφία με την εγκυμονούσα σύντροφό του

Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ανέβασε φωτογραφία με την εγκυμονούσα σύντροφό του
Ιωάννα Μαρίνου
Μία φωτογραφία με την εγκυμονούσα σύντροφό του δημοσίευσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, λίγο πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, μία εικόνα με τη Βαλασία Συμιακού, η οποία πόζαρε χαμογελαστή, χαϊδεύοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά. Στο story που έκανε ο ηθοποιός πρόσθεσε «έρχεται» αναφερόμενος στη γέννηση του παιδιού του.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού είναι μαζί εδώ από το 2021. Και οι δύο έχουν επιλέξει να διατηρούν χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή. Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στις 28 Νοεμβρίου στο «Happy Day» είχε αναφέρει ότι θα είναι μέσα στον τοκετό. Για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, είχε πει: «Περιμένουμε με ανυπομονησία τον ερχομό του παιδιού. Θα είμαι μέσα στον τοκετό. Το έχω αποφασίσει».
