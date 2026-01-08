Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ανέβασε φωτογραφία με την εγκυμονούσα σύντροφό του
Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί
Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί
Μία φωτογραφία με την εγκυμονούσα σύντροφό του δημοσίευσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος, λίγο πριν υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί.
Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, μία εικόνα με τη Βαλασία Συμιακού, η οποία πόζαρε χαμογελαστή, χαϊδεύοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά. Στο story που έκανε ο ηθοποιός πρόσθεσε «έρχεται» αναφερόμενος στη γέννηση του παιδιού του.
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού είναι μαζί εδώ από το 2021. Και οι δύο έχουν επιλέξει να διατηρούν χαμηλό προφίλ σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή. Σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός στις 28 Νοεμβρίου στο «Happy Day» είχε αναφέρει ότι θα είναι μέσα στον τοκετό. Για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, είχε πει: «Περιμένουμε με ανυπομονησία τον ερχομό του παιδιού. Θα είμαι μέσα στον τοκετό. Το έχω αποφασίσει».
