Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκάλυψε ότι υπέστη έγκαυμα 2ου βαθμού στα γυρίσματα του Wuthering Heights: Μου διέλυσε την πλάτη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκάλυψε ότι υπέστη έγκαυμα 2ου βαθμού στα γυρίσματα του Wuthering Heights: Μου διέλυσε την πλάτη
Σε συνέντευξη του ο ηθοποιός περιέγραψε πώς μια αλλαγή στη ρουτίνα του στο ντους τον οδήγησε στο νοσοκομείο
Ο Τζέικομπ Ελόρντι αποκάλυψε ότι υπέστη έγκαυμα δεύτερου βαθμού κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), περιγράφοντας πως μια φαινομενικά απλή αλλαγή στην καθημερινή του ρουτίνα στο ντους κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό και μεταφορά στο νοσοκομείο. Όπως εξήγησε σε νέα συνέντευξή του στο Esquire, η εμπειρία του από προηγούμενη παραγωγή επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο φρόντιζε τον εαυτό του μετά το γύρισμα, με αποτέλεσμα ένα ατύχημα που του προκάλεσε έντονο πόνο και τραυματισμό στην πλάτη.
Ο ηθοποιός συνέκρινε τη ρουτίνα καθαρισμού που ακολουθούσε στο «Wuthering Heights» με εκείνη που είχε στα γυρίσματα του «Frankenstein» (2025), όπου υποδυόταν το τέρας. Εκεί, όπως περιέγραψε, έβγαινε από πολύωρες διαδικασίες μεταμόρφωσης με προσθετικά και μακιγιάζ και συχνά δεν έδινε την ίδια έμφαση στο σχολαστικό καθάρισμα στο τέλος της ημέρας. «Είχα τόσο πολύ μακιγιάζ στα δάχτυλά μου και στα πόδια μου όλη την ώρα», ανέφερε, παραδεχόμενος ότι δεν είχε πάντα τη διάθεση να το αφαιρεί πλήρως μετά από εξαντλητικά γυρίσματα, ειδικά όταν απαιτούνταν έως και 10 ώρες μακιγιάζ καθημερινά.
Στο «Wuthering Heights», όπου ενσαρκώνει τον Χίθκλιφ, ο Ελόρντι περιέγραψε ότι εμφανιζόταν «καλυμμένος από ψώρα και βρομιά», κάτι που τον οδήγησε να αλλάξει συνήθειες και να καθαρίζει τα πόδια του σχολαστικά κάθε βράδυ. Όπως είπε, η απόφαση αυτή γύρισε μπούμερανγκ όταν, μέσα στο ντους, ακούμπησε κατά λάθος σε έναν διακόπτη ατμού, προκαλώντας σοβαρό έγκαυμα στην πλάτη του. «Η πλάτη μου κάηκε πάνω στον διακόπτη ατμού», θυμήθηκε. «Πετάχτηκα όρθιος ουρλιάζοντας. Μου διέλυσε την πλάτη».
Φωτογραφία άρθρου: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ο ηθοποιός συνέκρινε τη ρουτίνα καθαρισμού που ακολουθούσε στο «Wuthering Heights» με εκείνη που είχε στα γυρίσματα του «Frankenstein» (2025), όπου υποδυόταν το τέρας. Εκεί, όπως περιέγραψε, έβγαινε από πολύωρες διαδικασίες μεταμόρφωσης με προσθετικά και μακιγιάζ και συχνά δεν έδινε την ίδια έμφαση στο σχολαστικό καθάρισμα στο τέλος της ημέρας. «Είχα τόσο πολύ μακιγιάζ στα δάχτυλά μου και στα πόδια μου όλη την ώρα», ανέφερε, παραδεχόμενος ότι δεν είχε πάντα τη διάθεση να το αφαιρεί πλήρως μετά από εξαντλητικά γυρίσματα, ειδικά όταν απαιτούνταν έως και 10 ώρες μακιγιάζ καθημερινά.
Στο «Wuthering Heights», όπου ενσαρκώνει τον Χίθκλιφ, ο Ελόρντι περιέγραψε ότι εμφανιζόταν «καλυμμένος από ψώρα και βρομιά», κάτι που τον οδήγησε να αλλάξει συνήθειες και να καθαρίζει τα πόδια του σχολαστικά κάθε βράδυ. Όπως είπε, η απόφαση αυτή γύρισε μπούμερανγκ όταν, μέσα στο ντους, ακούμπησε κατά λάθος σε έναν διακόπτη ατμού, προκαλώντας σοβαρό έγκαυμα στην πλάτη του. «Η πλάτη μου κάηκε πάνω στον διακόπτη ατμού», θυμήθηκε. «Πετάχτηκα όρθιος ουρλιάζοντας. Μου διέλυσε την πλάτη».
Φωτογραφία άρθρου: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα