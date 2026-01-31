Μάικλ Κίτον για τον θάνατο της Κάθριν Ο' Χάρα: Αυτό πονάει
Μάικλ Κίτον για τον θάνατο της Κάθριν Ο' Χάρα: Αυτό πονάει
Θα μου λείψει, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τον θάνατο της Κάθριν Ο' Χάρα μίλησε ο Μάικλ Κίτον, μέσα από μία ανάρτηση στα social media του, τονίζοντας πως η απώλειά της τον πονάει πολύ.
Η ηθοποιός, η οποία έγινε γνωστή μέσα από τον ρόλο της «μητέρας» του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 71, όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου και ο συμπρωταγωνιστής της από το «Beetlejuice» ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή τους φωτογραφία και δήλωσε πως θα του λείψει.
Ο Μάικλ Κίτον έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του για την Κάθριν Ο' Χάρα: «Η ιστορία μας ξεκινά πολύ πριν το πρώτο Beetlejuice. Ήταν η υποτιθέμενη σύζυγός μου, η υποτιθέμενη νέμεσίς μου και η πραγματική μου ζωή, αληθινή φίλη. Αυτό πονάει. Φίλε θα μου λείψει. Σκέφτομαι και τον Μπο».
Δείτε την ανάρτηση
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Κάθριν Ο’Χάρα φέρεται να μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, έπειτα από σοβαρό ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι της στο Μπρέντγουντ. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έντονη δυσκολία στην αναπνοή, με την 71χρονη να μεταφέρεται σε σοβαρή κατάσταση. Λίγες ώρες αργότερα, το ρεπορτάζ κάνει λόγο για αιφνίδια κατάληξη, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημες διευκρινίσεις για τα αίτια του θανάτου της.
View this post on Instagram
