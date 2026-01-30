Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ χωρίς... σπαγγέτι και τα «άκουσε»
Θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο; σχολίασαν στα social media
Ειρωνικά σχόλια δέχτηκε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, αφού παρουσίασε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους τη δική του συνταγή για σπαγγέτι μπολονέζ, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει ένα βασικό συστατικό...τα σπαγκέτι.
Ο πρωτότοκος γιος της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τα βήματα για τη δημιουργία των «ειδικών σπαγγέτι μπολονέζ», όπως αποκαλεί ο ίδιος τη δική του εκδοχή.
Το γεγονός όμως ότι δεν χρησιμοποίησε σπαγγέτι, αλλά διαφορετικό ζυμαρικό, δεν πέρασε απαρατήρητο, με τους ακόλουθούς του να τον σχολιάζουν ειρωνικά.
«Είναι τα σπαγγέτι εδώ μαζί μας, αγάπη μου;», έγραψε κάποιος. «Αυτό δεν είναι σπαγγέτι», «Εεε, θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο…; Αυτό δεν είναι σπαγγέτι…», «Σπέσιαλ σπαγγέτι γιατί δεν υπάρχει σπαγγέτι μέσα», «Πού είναι τα σπαγγέτι;», σχολίασαν κάποιοι άλλοι.
Μετά τη «χιονοστιβάδα» επικριτικών σχολίων, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απάντησε εξηγώντας ότι δεν είχε διαθέσιμα σπαγγέτι. «Σκόπευα να χρησιμοποιήσω σπαγγέτι, αλλά μου τελείωσαν», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ακολουθούν μερικά από τα σχόλια
@brooklynbeckham
Bolognese xx♬ Pursue what you like - LMS
