Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ μαγείρεψε σπαγγέτι μπολονέζ χωρίς... σπαγγέτι και τα «άκουσε»
Μπρούκλιν Μπέκαμ Σπαγγέτι μπολονέζ

Θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο; σχολίασαν στα social media

Ειρωνικά σχόλια δέχτηκε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, αφού παρουσίασε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους τη δική του συνταγή για σπαγγέτι μπολονέζ, χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει ένα βασικό συστατικό...τα σπαγκέτι.

Ο πρωτότοκος γιος της Βικτόρια και του Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο παρουσιάζει τα βήματα για τη δημιουργία των «ειδικών σπαγγέτι μπολονέζ», όπως αποκαλεί ο ίδιος τη δική του εκδοχή.

Το γεγονός όμως ότι δεν χρησιμοποίησε σπαγγέτι, αλλά διαφορετικό ζυμαρικό, δεν πέρασε απαρατήρητο, με τους ακόλουθούς του να τον σχολιάζουν ειρωνικά.

@brooklynbeckham

Bolognese xx

♬ Pursue what you like - LMS
«Είναι τα σπαγγέτι εδώ μαζί μας, αγάπη μου;», έγραψε κάποιος. «Αυτό δεν είναι σπαγγέτι», «Εεε, θα μιλήσει κανείς για τον ελέφαντα στο δωμάτιο…; Αυτό δεν είναι σπαγγέτι…», «Σπέσιαλ σπαγγέτι γιατί δεν υπάρχει σπαγγέτι μέσα», «Πού είναι τα σπαγγέτι;», σχολίασαν κάποιοι άλλοι.

Μετά τη «χιονοστιβάδα» επικριτικών σχολίων, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ απάντησε εξηγώντας ότι δεν είχε διαθέσιμα σπαγγέτι. «Σκόπευα να χρησιμοποιήσω σπαγγέτι, αλλά μου τελείωσαν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ακολουθούν μερικά από τα σχόλια

