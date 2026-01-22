«Αγαπώ την όμορφη μαμά μου και ο μπαμπάς μου είναι ο απόλυτος ήρωάς μου»: Όταν ο Μπρούκλιν Μπέκαμ αποθέωνε δημόσια τους γονείς του

Σας αγαπώ, έγραφε ο 26χρονος στο βιβλίο του για όλη του την οικογένεια





Στις ευχαριστίες του βιβλίου, μάλιστα, ανέφερε: «Σε όλη μου την οικογένεια και τους φίλους μου, που ανέχτηκαν το ότι τραβούσα συνεχώς φωτογραφίες. Αλλά κυρίως ευχαριστώ τη μαμά, τον μπαμπά, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ. Σας αγαπώ. Μπρούκλιν».



Δημόσια αποθέωνε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ τους γονείς του μερικά χρόνια πριν έρθει η ρήξη στην οικογένειά του.Ο 26χρονος μπορεί πριν από μερικές ημέρες μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram να «επιτέθηκε» στον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ , υποστηρίζοντας πως προσπαθούν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, ωστόσο το 2017, στο βιβλίο που ο ίδιος είχε κυκλοφορήσει, μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για εκείνους και τους ευγνωμονούσε που υπήρχαν στη ζωή του.Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε κυκλοφορήσει ένα φωτογραφικό βιβλίο με τίτλο «What I see» πριν από εννέα χρόνια, το οποίο ήταν γεμάτο με φωτογραφίες των γονιών και των αδελφών του, πολλές από τις οποίες συνόδευε με λεζάντες όπου εξέφραζε τον θαυμασμό του για εκείνους.Σε μία φωτογραφία όπου ο ίδιος πόζαρε φορώντας γυαλιά ηλίου από την εταιρεία της μητέρας του, έγραφε χαρακτηριστικά: «Είμαι τόσο περήφανος για τη μαμά μου», ενώ σε μία φωτογραφία της Βικτόρια Μπέκαμ είχε σημειώσει: «Αγαπώ τη μαμά μου. Δείχνει τόσο όμορφη εδώ. Αυτή είναι μια φωτογραφία που της τράβηξα όταν ήμασταν μαζί σε ένα φιλανθρωπικό ταξίδι στην Κένυα».Όσον αφορά στον πατέρα του, Ντέιβιντ, ο Μπρούκλιν έγραφε για εκείνον: «Ο μπαμπάς μου: ο απόλυτος ήρωάς μου (και είναι και πολύ φωτογενής). Τη φωτογραφία την τράβηξα σε διακοπές στην Καλιφόρνια, σε ένα καταπληκτικό μέρος για πρωινό. Φάγαμε, φυσικά, ένα παραδοσιακό αγγλικό πρωινό». Δίπλα σε ένα άλλο κλικ με τον πρώην ποδοσφαιριστή ο 26χρονος έγραφε: «Ο μπαμπάς είναι ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους για να περνάω χρόνο μαζί του. Πάντα με κάνει να γελάω».Στις ευχαριστίες του βιβλίου, μάλιστα, ανέφερε: «Σε όλη μου την οικογένεια και τους φίλους μου, που ανέχτηκαν το ότι τραβούσα συνεχώς φωτογραφίες. Αλλά κυρίως ευχαριστώ τη μαμά, τον μπαμπά, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ. Σας αγαπώ. Μπρούκλιν».

Τα προβλήματα του Μπρούκλιν Μπέκαμ με την οικογένειά του ξεκίνησαν το 2022 όταν αποφάσισε να παντρευτεί με τη Νίκολα Πελτζ, με τις φήμες αρχικά να αναφέρουν πως η Βικτόρια Μπέκαμ θα έφτιαχνε το νυφικό της συζύγου του 26χρονου, κάτι που τελικά δεν έγινε και τη δυσαρέστησε. Από την άλλη, αναφέρεται πως δημιουργήθηκε θέμα επειδή η Νίκολα δεν ήθελε να βάλει νυφικό της Βικτόρια και επέλεξε του Βαλεντίνο, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια της Βικτόρια.



Λίγο καιρό μετά, η κατάσταση ηρέμησε ανάμεσα στις δύο πλευρές, αν και πολλοί υποστήριζαν πως το κλίμα ήταν ακόμη τεταμένο. Οι φήμες περί ρήξης επανήλθαν το 2025, όταν ο Μπρούκλιν δεν εμφανίστηκε στα γενέθλια του πατέρα του, ενώ λίγους μήνες πριν, ο νεαρός αποφάσισε να μπλοκάρει όλα τα μέλη της οικογένειάς του στα social, φτάνοντας στο σημείο να κάνει την ανάρτηση στην οποία μιλάει για όσα τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή, επιβεβαιώνοντας πως έχουν απομακρυνθεί πλέον.