Η Lady Gaga θα εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy
Η Lady Gaga θα εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy
Η τελετή απονομής των 68ων μουσικών βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Η Lady Gaga πρόκειται να εμφανιστεί στη σκηνή των Βραβείων Grammy την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου.
Η τραγουδίστρια είναι υποψήφια για επτά βραβεία στην 68 τελετή και πιο συγκεκριμένα για ηχογράφηση της χρονιάς («Abracadabra»), άλμπουμ της χρονιάς (MAYHEM), τραγούδι της χρονιάς («Abracadabra»), καλύτερη pop σόλο ερμηνεία («Disease»), καλύτερο pop φωνητικό άλμπουμ (MAYHEM), καλύτερη dance pop ηχογράφηση («Abracadabra») και καλύτερο παραδοσιακό pop φωνητικό άλμπουμ (Harlequin).
Η ποπ σταρ έχει σταθερή παρουσία στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς, έχοντας εμφανιστεί πιο πρόσφατα στα 67α Βραβεία Grammy, όταν τραγούδησε το «California Dreamin’» με τον Μπρούνο Μαρς, στο πλαίσιο αφιερώματος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζλες.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα εμφανιστούν στην τελετή των 68ων Βραβείων Grammy είναι οι Άντισον Ρέι, Άλεξ Γουόρεν, Άντριου Γουάτ, Μπράντι Κλαρκ, Τσαντ Σμιθ, Clipse, Νταφ ΜακΚέιγκαν, Τζάστιν Μπίμπερ, Λίον Τόμας, Λόλα Γιανγκ, Λούκας Νέλσον, η Μις Λόριν Χιλ, Ολίβια Ντιν, Φαρέλ Γουίλιαμς, Ποστ Μαλόουν, Ρίμπα ΜακΕντάιρ και Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
Η τραγουδίστρια είναι υποψήφια για επτά βραβεία στην 68 τελετή και πιο συγκεκριμένα για ηχογράφηση της χρονιάς («Abracadabra»), άλμπουμ της χρονιάς (MAYHEM), τραγούδι της χρονιάς («Abracadabra»), καλύτερη pop σόλο ερμηνεία («Disease»), καλύτερο pop φωνητικό άλμπουμ (MAYHEM), καλύτερη dance pop ηχογράφηση («Abracadabra») και καλύτερο παραδοσιακό pop φωνητικό άλμπουμ (Harlequin).
Η ποπ σταρ έχει σταθερή παρουσία στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς, έχοντας εμφανιστεί πιο πρόσφατα στα 67α Βραβεία Grammy, όταν τραγούδησε το «California Dreamin’» με τον Μπρούνο Μαρς, στο πλαίσιο αφιερώματος μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζλες.
Lady Gaga will perform at the Grammy Awards on Sunday.— Variety (@Variety) January 29, 2026
The artist is up for seven awards, three of them in the major categories: Record of the Year, Album of the Year and Song of the Year. https://t.co/A9AC2Z8eCW pic.twitter.com/Dec7YuVrBn
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα