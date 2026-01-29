Ο Τζάστιν Μπίμπερ επιστρέφει στη σκηνή των βραβείων Grammy μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας
Ο τραγουδιστής είναι υποψήφιος σε τέσσερις κατηγορίες
Επίσημα ανακοινώθηκε η επιστροφή του Τζάστιν Μπίμπερ στη σκηνή των βραβείων Grammy που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα.
Ο τραγουδιστής, ο οποίος έδωσε «το παρών» στην εκδήλωση τελευταία φορά το 2022 ερμηνεύοντας το τραγούδι «Peaches» μαζί με τους Giveon και Ντάνιελ Σίζαρ, μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Swag» θα τραγουδήσει ξανά, διεκδικώντας παράλληλα τέσσερα βραβεία στη φετινή απονομή. Πρόκειται για το Άλμπουμ της Χρονιάς και Καλύτερο Pop Vocal Album για το «Swag», Καλύτερη Pop Solo Ερμηνεία για το «Daisies» και Καλύτερη R&B Ερμηνεία για το «Yukon».
Ο Τζάστιν Μπίμπερ συνολικά μετρά 23 υποψηφιότητες για Grammy και έχει αποκτήσει δύο βραβεία στην καριέρα του. Το πρώτο ήταν το 2016 για την Καλύτερη Ηχογράφηση Χορευτικής Μουσικής του «Where Are Ü Now», ενώ το δεύτερο το κέρδισε το 2021 για την Καλύτερη Ερμηνεία Country από Ντουέτο ή Συγκρότημα για το τραγούδι «10,000 Hours».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Justin Bieber, a four-time Grammy nominee this year, will perform at Sunday’s awards ceremony — marking his first major public performance on the program in four years.https://t.co/33CIi5d3LP pic.twitter.com/YLaEaUygm6— Variety (@Variety) January 28, 2026
