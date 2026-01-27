Ο Χάρι Στάιλς και η Doechii ανάμεσα στους παρουσιαστές των βραβείων Grammy
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Ανάμεσα στους παρουσιαστές των φετινών βραβείων Grammy ανακοινώθηκε πως θα είναι ο Χάρι Στάιλς και η Doechii.
Πρόκειται για τα 68α βραβεία Grammy, τα οποία θα μεταδοθούν ζωντανά την 1η Φεβρουαρίου στις 03:00 τα ξημερώματα σε ώρα Ελλάδος, με τον Τρέβορ Νόα να είναι ο επίσημος παρουσιαστής της τελετής για έκτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά για τελευταία φορά. Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί η προκαταρκτική τελετή απονομής, που θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά μέσω live streaming στο σάιτ της διοργάνωσης.
Ο Χάρι Στάιλς το 2023 είχε κερδίσει το Grammy για Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Harry’s House», ενώ η Doechii στα περσινά Grammy, κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Rap Άλμπουμ με το «Alligator Bites Never Heal». Φέτος, η ράπερ είναι επίσης υποψήφια στις κατηγορίες Ηχογράφηση της χρονιάς, Τραγούδι της χρονιάς, Καλύτερη ραπ ερμηνεία, Καλύτερο ραπ τραγούδι και Καλύτερο μουσικό βίντεο για το «Anxiety».
Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί ήδη πως θα εμφανιστούν στη βραδιά των βραβείων θα είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Φάρελ Γουίλιαμς.
#HarryStyles has been announced as a presenter at this Sunday’s Grammy Awards.— Variety (@Variety) January 26, 2026
Styles is the first presenter announced by the Recording Academy as part of the lineup for the Grammys.https://t.co/pZiqUpVtBP pic.twitter.com/DT9tE3xJky
Doechii has been announced as a presenter at this year's #GRAMMYs. pic.twitter.com/yFuktO7RTN— Pop Base (@PopBase) January 26, 2026
