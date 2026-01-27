Ο Χάρι Στάιλς και η Doechii ανάμεσα στους παρουσιαστές των βραβείων Grammy

Doechii.



Πρόκειται για τα 68α βραβεία Grammy, τα οποία θα μεταδοθούν ζωντανά την 1η Φεβρουαρίου στις 03:00 τα ξημερώματα σε ώρα Ελλάδος, με τον Τρέβορ Νόα να είναι ο επίσημος παρουσιαστής της τελετής για έκτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά για τελευταία φορά. Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, θα πραγματοποιηθεί η προκαταρκτική τελετή απονομής, που θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά μέσω live streaming στο σάιτ της διοργάνωσης.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν ανακοινωθεί ήδη πως θα εμφανιστούν στη βραδιά των βραβείων θα είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Φάρελ Γουίλιαμς.





Doechii has been announced as a presenter at this year's #GRAMMYs. pic.twitter.com/yFuktO7RTN — Pop Base (@PopBase) January 26, 2026