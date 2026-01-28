Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy

Ο Μπεν Γουίνστον, στις 22 Ιανουαρίου, σε συνέντευξη που έδωσε, είπε χαρακτηριστικά για τα δημοσιεύματα που ήθελαν την τραγουδίστρια να εμφανίζεται στη σκηνή της τελετής: «Ο μόνος λόγος που ο κόσμος πιστεύει ότι η Τέιλορ μπορεί να εμφανιστεί ή να παρευρεθεί είναι επειδή το HITS αποφάσισε να το τυπώσει αυτή την εβδομάδα και να το βάλει στη λίστα του, και στη συνέχεια αναπαράχθηκε παγκοσμίως.

Όμως το HITS το επινόησε εντελώς. Και τώρα με ρωτάτε εσείς γι’ αυτό, λες και είναι κάτι πραγματικό, ενώ φτιάχτηκε στο δικό σας γραφείο. Αυτή πραγματικά είναι μια φήμη που έκανε τον πλήρη κύκλο της».





Taylor Swift will not be performing at 2026 Grammys amid wedding planning with fiance Travis Kelce https://t.co/9BuJGcmGaR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 28, 2026



Η 36χρονη τραγουδίστρια αυτή τη χρονιά δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα για τα βραβεία, καθώς το τελευταίο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl» κυκλοφόρησε εκτός της φετινής περιόδου επιλογής.



Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock