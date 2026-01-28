Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy
Η Τέιλορ Σουίφτ δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή των φετινών Grammy
Η τραγουδίστρια ετοιμάζει τον γάμο της με τον αρραβωνιαστικό της Τράβις Κέλσι
Εκτός των φετινών βραβείων Grammy φαίνεται πως μένει η Τέιλορ Σουίφτ, με την παρουσία της στην τελετή να μην έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής.
Ο εκτελεστικός παραγωγός των Grammy, Μπεν Γουίνστον, μάλιστα, διέψευσε τις φήμες ότι η τραγουδίστρια θα δώσει το «παρών» στην ετήσια απονομή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Τέιλορ Σουίφτ σχεδιάζει τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι, με πολλούς να συσχετίζουν τα δύο γεγονότα, υποστηρίζοντας πως αυτός είναι ο λόγος που η ίδια δεν θα παρευρεθεί στην εκδήλωση.
Ο Μπεν Γουίνστον, στις 22 Ιανουαρίου, σε συνέντευξη που έδωσε, είπε χαρακτηριστικά για τα δημοσιεύματα που ήθελαν την τραγουδίστρια να εμφανίζεται στη σκηνή της τελετής: «Ο μόνος λόγος που ο κόσμος πιστεύει ότι η Τέιλορ μπορεί να εμφανιστεί ή να παρευρεθεί είναι επειδή το HITS αποφάσισε να το τυπώσει αυτή την εβδομάδα και να το βάλει στη λίστα του, και στη συνέχεια αναπαράχθηκε παγκοσμίως. Όμως το HITS το επινόησε εντελώς. Και τώρα με ρωτάτε εσείς γι’ αυτό, λες και είναι κάτι πραγματικό, ενώ φτιάχτηκε στο δικό σας γραφείο. Αυτή πραγματικά είναι μια φήμη που έκανε τον πλήρη κύκλο της».
Η 36χρονη τραγουδίστρια αυτή τη χρονιά δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα για τα βραβεία, καθώς το τελευταίο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl» κυκλοφόρησε εκτός της φετινής περιόδου επιλογής.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο εκτελεστικός παραγωγός των Grammy, Μπεν Γουίνστον, μάλιστα, διέψευσε τις φήμες ότι η τραγουδίστρια θα δώσει το «παρών» στην ετήσια απονομή που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με παρουσιαστή τον Τρέβορ Νόα. Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Τέιλορ Σουίφτ σχεδιάζει τον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι, με πολλούς να συσχετίζουν τα δύο γεγονότα, υποστηρίζοντας πως αυτός είναι ο λόγος που η ίδια δεν θα παρευρεθεί στην εκδήλωση.
Ο Μπεν Γουίνστον, στις 22 Ιανουαρίου, σε συνέντευξη που έδωσε, είπε χαρακτηριστικά για τα δημοσιεύματα που ήθελαν την τραγουδίστρια να εμφανίζεται στη σκηνή της τελετής: «Ο μόνος λόγος που ο κόσμος πιστεύει ότι η Τέιλορ μπορεί να εμφανιστεί ή να παρευρεθεί είναι επειδή το HITS αποφάσισε να το τυπώσει αυτή την εβδομάδα και να το βάλει στη λίστα του, και στη συνέχεια αναπαράχθηκε παγκοσμίως. Όμως το HITS το επινόησε εντελώς. Και τώρα με ρωτάτε εσείς γι’ αυτό, λες και είναι κάτι πραγματικό, ενώ φτιάχτηκε στο δικό σας γραφείο. Αυτή πραγματικά είναι μια φήμη που έκανε τον πλήρη κύκλο της».
Taylor Swift will not be performing at 2026 Grammys amid wedding planning with fiance Travis Kelce https://t.co/9BuJGcmGaR— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 28, 2026
Η 36χρονη τραγουδίστρια αυτή τη χρονιά δεν έλαβε καμία υποψηφιότητα για τα βραβεία, καθώς το τελευταίο άλμπουμ της «The Life of a Showgirl» κυκλοφόρησε εκτός της φετινής περιόδου επιλογής.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα