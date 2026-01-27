Η αντίδραση της Κέιτ Χάντσον όταν μαθαίνει για την υποψηφιότητά της στα BAFTA, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός είναι υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Song Sang Blue»
Μετά την υποψηφιότητά της στα Όσκαρ χάρη στην ερμηνεία της στην ταινία «Song Sang Blue», η Κέιτ Χάντσον βρέθηκε ανάμεσα στις υποψήφιες ηθοποιούς για το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου στα BAFTA.
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των βραβείων από τη Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου, η σταρ του Χόλιγουντ προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Instagram. Αφού δήλωσε ευγνώμων και εξέφρασε την αγάπη της για τη Μεγάλη Βρετανία, η Χάντσον δημοσίευσε ένα βίντεο που αποτυπώνει την αντίδρασή της μόλις μαθαίνει ότι είναι υποψήφια.
Η ηθοποιός που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή σε ένα εστιατόριο φαίνεται να πετάγεται από την καρέκλα της, κρατώντας στο χέρι το κινητό της, αφού έχει ενημερωθεί για την υποψηφιότητά της.
Στην ανάρτησή της η Κέιτ Χάντσον έγραψε: «BAFTA! Ευχαριστώ! Νιώθω τεράστια τιμή για την υποψηφιότητα. Η Αγγλία ήταν πάντα ένα πραγματικό σπίτι για μένα και την οικογένειά μου, οπότε αυτή η υποψηφιότητα μοιάζει με ένα γράμμα αγάπης προς έναν τόπο που μας έχει προσφέρει τόσα πολλά. Τα λέμε σύντομα, Λονδίνο».
