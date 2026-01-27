Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
BAFTA 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικεί πέντε βραβεία για τη «Bugonia»
BAFTA 2026: Ο Γιώργος Λάνθιμος διεκδικεί πέντε βραβεία για τη «Bugonia»
Η ταινία «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Αντερσον προηγείται με συνολικά 14 υποψηφιότητες - Η τελετή θα γίνει στις 22 Φεβρουαρίου 2026
Πέντε υποψηφιότητες σε κορυφαίες κατηγορίες απέσπασε η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, στις υποψηφιότητες των BAFTA 2026, με την τελετή απονομής να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Φεβρουαρίου και τον Σκωτσέζο ηθοποιό Άλαν Κάμινγκ να αναλαμβάνει για πρώτη φορά ρόλο οικοδεσπότη.
Η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη διεκδικεί βραβεία στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Τζέσι Πλέμονς, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μουσικής, καταγράφοντας ισχυρή παρουσία στη φετινή κούρσα των διακρίσεων.
Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρίσκεται η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια μάχη μετά την άλλη», η οποία συγκέντρωσε 14 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το θρίλερ «Sinners» με 13, ενώ 11 υποψηφιότητες απέσπασαν τόσο το «Hamnet» της Κλόι Ζάο όσο και το «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί. Από 8 υποψηφιότητες κατέγραψαν το «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και η «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ.
Την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έκαναν οι ηθοποιοί Έιμι Λου Γουντ και Ντέιβιντ Τζόνσον.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Καλύτερη Ταινία:
Hamnet
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Συναισθηματική Αξία
Sinners
Σκηνοθεσία:
Γιώργος Λάνθιμος (Βουγονία)
Κλόι Τζάο (Hamnet)
Τζος Σαφντί (Marty Supreme)
Πολ Τόμας Αντερσον (Μια μάχη μετά την άλλη)
Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)
Ράιαν Κούγκλερ (Sinners)
Πρωτότυπο Σενάριο:
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Συναισθηματική Αξία
Sinners
Διασκευασμένο Σενάριο:
The Ballad of Wallis Island
Βουγονία
Hamnet
Pillion
Μια μάχη μετά την άλλη
Α’ Ανδρικός Ρόλος:
Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear)
Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)
Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια μάχη μετά την άλλη)
Ιθαν Χοκ (Blue Moon)
Μπάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners)
Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)
B’ Ανδρικός Ρόλος:
Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια μάχη μετά την άλλη)
Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν)
Πολ Μέσκαλ (Hamnet)
Πίτερ Μούλαν (I Swear)
Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη)
Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)
Α’ Γυναικείος Ρόλος:
Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)
Ρόουζ Μπερν (If I had legs I’d kick you)
Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue)
Τσέις Ινφίνιτι (Μια μάχη μετά την άλλη)
Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία)
Εμα Στόουν (Βουγονία)
Β’ Γυναικείος Ρόλος:
Οντέσα Αζιόν (Marty Supreme)
Γούνμι Μοσάκου (Sinners)
Κάρι Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island)
Ινγκα Ιμπσντότερ – Λιλιάς (Συναισθηματική Αξία)
Τεγιάνα Τέιλορ (Μια μάχη μετά την άλλη)
Καλύτερο Καστ (σύνολο):
I Swear
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Συναισθηματική Αξία
Sinners
Καλύτερη Φωτογραφία:
Φρανκενστάιν
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Train Dreams
Καλύτερο Μονταζ:
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού:
Τζακ Κινγκ – Χόλι Μπράιαν – Λούσι Μιρ (The Ceremony)
Ακινόλα Ντέιβις Τζε – Γόλε Ντέιβις (My Father’s Shadow)
Χάρι Λίνγκτον (Pillion)
Μίριντ Κάρτεν (A want in her)
Καλ Μακμάου – Χάντερ Αντριους, Ιον Ντόραν (Wasteman)
Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής:
28 years later
The Balld of Wallis Island
H is for Hawk
Hamnet
I Swear
Pillion
Steve
Die my love
Mr. Burton
Bridget Jones: Mad about the boy
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία:
Ενα απλό ατύχημα
The Secret Agent
Sirat
Συναισθηματική Αξία
Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων:
Elio
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ:
2000 meters to Adriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover – Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Μουσική:
Βουγονία
Φρανκενστάιν
Hamnet
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Ηχος:
F1
Φρανκενστάιν
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Warfare
Σκηνικά:
Φρανκενστάιν
Hamnet
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Warfare
Κοστούμια:
Φρανκενστάιν
Hamnet
Sinners
Marty Supreme
Wicked: For Good
Μακιγιάζ:
Φρανκενστάιν
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Εφέ:
Avatar: Fire and Ash
F1
How to train your dragon
The Lost Bus
Φρανκενστάιν
Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους:
Cardboard
Luke Angus
Two black boys in Paradise
Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους:
Welcome Home Freckles
Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This is endometriosis
Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού:
Αρτσι Μαντέκουε
Τσέις Ινφίνιτι
Μάιλς Κάτον
Πόουζι Στέρλινγκ
Ρόμπερτ Αραμάγιο
Η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη διεκδικεί βραβεία στις κατηγορίες Σκηνοθεσίας, Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Έμα Στόουν, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Τζέσι Πλέμονς, Διασκευασμένου Σεναρίου και Μουσικής, καταγράφοντας ισχυρή παρουσία στη φετινή κούρσα των διακρίσεων.
Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων βρίσκεται η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια μάχη μετά την άλλη», η οποία συγκέντρωσε 14 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το θρίλερ «Sinners» με 13, ενώ 11 υποψηφιότητες απέσπασαν τόσο το «Hamnet» της Κλόι Ζάο όσο και το «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί. Από 8 υποψηφιότητες κατέγραψαν το «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και η «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ.
Την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων έκαναν οι ηθοποιοί Έιμι Λου Γουντ και Ντέιβιντ Τζόνσον.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Καλύτερη Ταινία:
Hamnet
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Συναισθηματική Αξία
Sinners
Σκηνοθεσία:
Γιώργος Λάνθιμος (Βουγονία)
Κλόι Τζάο (Hamnet)
Τζος Σαφντί (Marty Supreme)
Πολ Τόμας Αντερσον (Μια μάχη μετά την άλλη)
Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)
Ράιαν Κούγκλερ (Sinners)
Πρωτότυπο Σενάριο:
I Swear
Marty Supreme
The Secret Agent
Συναισθηματική Αξία
Sinners
Διασκευασμένο Σενάριο:
The Ballad of Wallis Island
Βουγονία
Hamnet
Pillion
Μια μάχη μετά την άλλη
Α’ Ανδρικός Ρόλος:
Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear)
Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme)
Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια μάχη μετά την άλλη)
Ιθαν Χοκ (Blue Moon)
Μπάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners)
Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)
B’ Ανδρικός Ρόλος:
Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια μάχη μετά την άλλη)
Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν)
Πολ Μέσκαλ (Hamnet)
Πίτερ Μούλαν (I Swear)
Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη)
Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία)
Α’ Γυναικείος Ρόλος:
Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet)
Ρόουζ Μπερν (If I had legs I’d kick you)
Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue)
Τσέις Ινφίνιτι (Μια μάχη μετά την άλλη)
Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία)
Εμα Στόουν (Βουγονία)
Β’ Γυναικείος Ρόλος:
Οντέσα Αζιόν (Marty Supreme)
Γούνμι Μοσάκου (Sinners)
Κάρι Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island)
Ινγκα Ιμπσντότερ – Λιλιάς (Συναισθηματική Αξία)
Τεγιάνα Τέιλορ (Μια μάχη μετά την άλλη)
Καλύτερο Καστ (σύνολο):
I Swear
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Συναισθηματική Αξία
Sinners
Καλύτερη Φωτογραφία:
Φρανκενστάιν
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Train Dreams
Καλύτερο Μονταζ:
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού:
Τζακ Κινγκ – Χόλι Μπράιαν – Λούσι Μιρ (The Ceremony)
Ακινόλα Ντέιβις Τζε – Γόλε Ντέιβις (My Father’s Shadow)
Χάρι Λίνγκτον (Pillion)
Μίριντ Κάρτεν (A want in her)
Καλ Μακμάου – Χάντερ Αντριους, Ιον Ντόραν (Wasteman)
Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής:
28 years later
The Balld of Wallis Island
H is for Hawk
Hamnet
I Swear
Pillion
Steve
Die my love
Mr. Burton
Bridget Jones: Mad about the boy
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία:
Ενα απλό ατύχημα
The Secret Agent
Sirat
Συναισθηματική Αξία
Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων:
Elio
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ:
2000 meters to Adriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover – Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Μουσική:
Βουγονία
Φρανκενστάιν
Hamnet
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Ηχος:
F1
Φρανκενστάιν
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Warfare
Σκηνικά:
Φρανκενστάιν
Hamnet
Marty Supreme
Μια μάχη μετά την άλλη
Sinners
Warfare
Κοστούμια:
Φρανκενστάιν
Hamnet
Sinners
Marty Supreme
Wicked: For Good
Μακιγιάζ:
Φρανκενστάιν
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Εφέ:
Avatar: Fire and Ash
F1
How to train your dragon
The Lost Bus
Φρανκενστάιν
Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους:
Cardboard
Luke Angus
Two black boys in Paradise
Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους:
Welcome Home Freckles
Magid/Zafar
Nostalgie
Terence
This is endometriosis
Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού:
Αρτσι Μαντέκουε
Τσέις Ινφίνιτι
Μάιλς Κάτον
Πόουζι Στέρλινγκ
Ρόμπερτ Αραμάγιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα