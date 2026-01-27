Σίντνεϊ Σουίνι: «Έρχομαι για εσάς» - Το σέξι teaser με τα εσώρουχα

Η 28χρονη ηθοποιός δίνει ραντεβού με τους followers της για την 28η Ιανουαρίου





Η 28χρονη ηθοποιός έδωσε, μάλιστα, στους φίλους της μια πρώτη γεύση από τη νέα της μάρκα















Στο υλικό που κυκλοφόρησε η Σουίνι διακρίνεται να σκαρφαλώνει σε ένα από τα γράμματα της πινακίδας, ενώ μέλη του συνεργείου τη συνοδεύουν κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Αφού έφτασαν στην κορυφή, κρέμασαν μια αυτοσχέδια «μπουγάδα» με σουτιέν, με την ίδια να παρακολουθεί ευδιάθετη το αποτέλεσμα.



Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το γύρισμα έγινε με σκοπό τη δημιουργία διαφημιστικού βίντεο για τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα στον χώρο των εσωρούχων. Η συγκεκριμένη σειρά



Ωστόσο, το ζήτημα που προέκυψε αφορά τις άδειες. Η παραγωγή είχε λάβει άδεια από το FilmLA για γύρισμα στην περιοχή, αλλά, όπως επισημαίνεται, η άδεια αυτή δεν κάλυπτε την ανάβαση ή την επαφή με τη διάσημη πινακίδα. Παράλληλα, σε σχετική επικοινωνία, το Hollywood Chamber of Commerce, που έχει την ευθύνη, είχε ενημερώσει την παραγωγή ότι απαιτείται ξεχωριστή έγκριση για οποιαδήποτε χρήση της εικόνας του ή φυσική πρόσβαση σε αυτό.



Όπως αναφέρεται, η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα παραβίασης ιδιοκτησίας ή ακόμη και βανδαλισμού, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα κινηθούν νομικές διαδικασίες. Τα περισσότερα από τα σουτιέν απομακρύνθηκαν μετά το τέλος του γυρίσματος, αν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα παρέμειναν στο σημείο.



Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά της Σίντνεϊ Σουίνι ή της παραγωγής σχετικά με το αν υπήρξε παραβίαση των όρων της άδειας ή αν θα υπάρξουν συνέπειες για το περιστατικό.