Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στην πινακίδα του Χόλιγουντ και κρέμασε... σουτιέν - Δείτε το βίντεο
GALA
Σίντνεϊ Σουίνι Χόλιγουντ

Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στην πινακίδα του Χόλιγουντ και κρέμασε... σουτιέν - Δείτε το βίντεο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γύρισμα έγινε με σκοπό την προώθηση της νέας επιχειρηματικής της δραστηριότητας στον χώρο των εσωρούχων

Η Σίντνεϊ Σουίνι ανέβηκε στην πινακίδα του Χόλιγουντ και κρέμασε... σουτιέν - Δείτε το βίντεο
Άννα Νταλλαρή
Στο επίκεντρο συζήτησης βρέθηκε η Σίντνεϊ Σουίνι, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τη δείχνει να ανεβαίνει στη θρυλική πινακίδα του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες και να κρεμά πάνω του σειρά από σουτιέν, στο πλαίσιο νυχτερινού γυρίσματος. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από συνεργείο παραγωγής, φέρεται να σχετίζεται με την προώθηση της νέας σειράς εσωρούχων της ηθοποιού.

Στο υλικό που κυκλοφόρησε από το TMZ, η Σουίνι διακρίνεται να σκαρφαλώνει σε ένα από τα γράμματα της πινακίδας, ενώ μέλη του συνεργείου τη συνοδεύουν κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Αφού έφτασαν στην κορυφή, κρέμασαν μια αυτοσχέδια «μπουγάδα» με σουτιέν, με την ίδια να παρακολουθεί ευδιάθετη το αποτέλεσμα.

Δείτε το βίντεο


Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, το γύρισμα έγινε με σκοπό τη δημιουργία διαφημιστικού βίντεο για τη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα στον χώρο των εσωρούχων. Η συγκεκριμένη σειρά έχει εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση, με επενδυτικό ενδιαφέρον και από τον Τζεφ Μπέζος, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει σχόλια στο Χόλιγουντ.

Ωστόσο, το ζήτημα που προέκυψε αφορά τις άδειες. Η παραγωγή είχε λάβει άδεια από το FilmLA για γύρισμα στην περιοχή, αλλά, όπως επισημαίνεται, η άδεια αυτή δεν κάλυπτε την ανάβαση ή την επαφή με τη διάσημη πινακίδα. Παράλληλα, σε σχετική επικοινωνία, το Hollywood Chamber of Commerce, που έχει την ευθύνη, είχε ενημερώσει την παραγωγή ότι απαιτείται ξεχωριστή έγκριση για οποιαδήποτε χρήση της εικόνας του ή φυσική πρόσβαση σε αυτό.

Όπως αναφέρεται, η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα παραβίασης ιδιοκτησίας ή ακόμη και βανδαλισμού, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν θα κινηθούν νομικές διαδικασίες. Τα περισσότερα από τα σουτιέν απομακρύνθηκαν μετά το τέλος του γυρίσματος, αν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα παρέμειναν στο σημείο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση από την πλευρά της Σίντνεϊ Σουίνι ή της παραγωγής σχετικά με το αν υπήρξε παραβίαση των όρων της άδειας ή αν θα υπάρξουν συνέπειες για το περιστατικό.
Άννα Νταλλαρή

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης