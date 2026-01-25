Απρόοπτο στη σκηνή για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Τραγούδησε α καπέλα παρά το μπλακ άουτ
Απρόοπτο στη σκηνή για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Τραγούδησε α καπέλα παρά το μπλακ άουτ

O τραγουδιστής συνέχισε να διασκεδάζει τον κόσμο, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα

Με ένα απρόοπτο περιστατικό ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται.

Συγκεκριμένα, λόγω τεχνικού προβλήματος, τα φώτα έσβησαν και το μικρόφωνο σταμάτησε να λειτουργεί, δημιουργώντας αναστάτωση στη σκηνή. Το μπλακ άουτ όμως δεν πτόησε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ο τραγουδιστής συγκέντρωσε γύρω του τους μουσικούς του, ζήτησε από τους θαμώνες να χτυπούν παλαμάκια και τραγούδησε α καπέλα το κομμάτι «Υπάρχω».

O Γιώργος Μαζωνάκης συνέχισε να διασκεδάζει τον κόσμο, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, με τους θεατές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

