O Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του, δείτε βίντεο
Υπομονή κάνουμε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής όσο χαιρετούσε τον κόσμο έξω από το μαγαζί

Ιωάννα Μαρίνου
41 ΣΧΟΛΙΑ
Μία πιο προσωπική στιγμή με τους θαυμαστές του μοιράστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν βγήκε στον δρόμο, έξω από το νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται για να χαιρετήσει τον κόσμο, που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς.

Σε βίντεο που ανάρτησε ο καλλιτέχνης τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να περπατάει βιαστικός, ενώ οι θαυμαστές του είχαν σχηματίσει ουρά περιμένοντας να εισέλθουν στο μαγαζί και να τον δουν να τραγουδάει ζωντανά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αντάλλασσε χειραψίες με τον κόσμο, ανέφερε παράλληλα  «καλησπέρα, τι κάνετε; Χρόνια πολλά και καλά!», ενώ σε κάποια στιγμή σχολίασε «υπομονή κάνουμε». Οι θαυμαστές του φάνηκαν ενθουσιασμένοι με την κίνησή του, με ορισμένους να φωνάζουν «Γιώργο» και «Μαζώ». Το βίντεο που κοινοποίησε ο τραγουδιστής μέσω story, ολοκληρωνόταν με τη φράση: «Και το βράδυ ξεκινάει αμέσως τώρα».

Δείτε το βίντεο

