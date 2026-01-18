Ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια το κοινό του... για να τους ζεστάνει, δείτε βίντεο

«αγάπες μου, τι κάνετε;» με τους θαυμαστές του να είναι θερμοί μαζί του, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων «όσο ζω Μαζώ» και «να τος ο άρχοντας».





».Πριν από λίγες ημέρες, στις 27 Δεκεμβρίου ο τραγουδιστής είχε προχωρήσει σε μία αντίστοιχη κίνηση . Μια πιο άμεση και ανθρώπινη επαφή με το κοινό του είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν βγήκε ξανά έξω από το νυχτερινό κέντρο για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του. Σε βίντεο που ανάρτησε τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής φαίνεται να περπατάει βιαστικά, ενώ ο κόσμος είχε σχηματίσει πάλι ουρά περιμένοντας να μπει στο μαγαζί.Καθώς αντάλλασσε χειραψίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλεγε «καλησπέρα, τι κάνετε; Χρόνια πολλά και καλά!», ενώ σε άλλο σημείο σχολίασε «υπομονή κάνουμε». Οι θαυμαστές του έδειξαν ενθουσιασμένοι, φωνάζοντας «Γιώργο» και «Μαζώ».