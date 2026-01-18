Ο Γιώργος Μαζωνάκης κέρασε σφηνάκια το κοινό του... για να τους ζεστάνει, δείτε βίντεο
Ο καλλιτέχνης βγήκε έξω από το νυχτερινό μαγαζί, όπου εμφανίζεται για να χαιρετήσει τον κόσμο και αυτή τη φορά τους κέρασε σφηνάκια
Σφηνάκια κέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον κόσμο, που είχε σχηματίσει ουρά έξω από το νυχτερινό μαγαζί, όπου εμφανίζεται, θέλοντας με την κίνηση αυτή «να τους ζεστάνει» όπως είπε.
Το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, ο καλλιτέχνης βγήκε έξω από το κέντρο όπου τραγουδάει, και αρχικά χαιρέτησε τον κόσμο που περίμενε να μπει στο μαγαζί για να παρακολουθήσει το πρόγραμμά του. Σε βίντεο που ανάρτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram εμφανίζεται να μιλάει με τον κόσμο λέγοντας «αγάπες μου, τι κάνετε;» με τους θαυμαστές του να είναι θερμοί μαζί του, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων «όσο ζω Μαζώ» και «να τος ο άρχοντας».
Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής τόνισε «φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά» και όπως καταγράφεται στο βίντεο, ένας σερβιτόρος βγήκε στον δρόμο με έναν γεμάτο δίσκο από σφηνάκια, τα οποία προσέφεραν στον κόσμο, έπειτα από πρωτοβουλία του τραγουδιστή. «Οινόπνευμα φτηνό» έγραψε ο καλλιτέχνης στο Instagram story του, χρησιμοποιώντας τον τίτλο από κομμάτι που έχει τραγουδήσει.
Δείτε το βίντεο
Το βίντεο κλείνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγο πριν βγει στη σκηνή να τραγουδήσει, σημειώνοντας «και η νύχτα τώρα ξεκινάει».
Πριν από λίγες ημέρες, στις 27 Δεκεμβρίου ο τραγουδιστής είχε προχωρήσει σε μία αντίστοιχη κίνηση. Μια πιο άμεση και ανθρώπινη επαφή με το κοινό του είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, όταν βγήκε ξανά έξω από το νυχτερινό κέντρο για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του. Σε βίντεο που ανάρτησε τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής φαίνεται να περπατάει βιαστικά, ενώ ο κόσμος είχε σχηματίσει πάλι ουρά περιμένοντας να μπει στο μαγαζί.
Καθώς αντάλλασσε χειραψίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης έλεγε «καλησπέρα, τι κάνετε; Χρόνια πολλά και καλά!», ενώ σε άλλο σημείο σχολίασε «υπομονή κάνουμε». Οι θαυμαστές του έδειξαν ενθουσιασμένοι, φωνάζοντας «Γιώργο» και «Μαζώ».
