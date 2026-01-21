leroybroughtflowers για την πρόκρισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Ήταν μία πολύ όμορφη επιβεβαίωση, δεν το περίμενα
Έχω ακούσει ότι η μουσική που κάνω ξενίζει για τα ελληνικά δεδομένα, σημείωσε ο τραγουδιστής
Ο leroybroughtflowers με το SABOTAGE! βρίσκεται ανάμεσα στους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο νεαρός τραγουδιστής περιέγραψε τη σχέση του με τη μουσική, που ξεκίνησε στα οκτώ του χρόνια, μίλησε για τις σπουδές του στην Αγγλία, αλλά και για την πρόκρισή του, κάνοντας λόγο για μία «όμορφη επιβεβαίωση».
Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ο leroybroughtflowers σημείωσε πως ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική στα οκτώ του χρόνια, ενώ μετά την ενηλικίωσή του ακολούθησαν οι σπουδές του στην Αγγλία. «Με τη μουσική ασχολούμαι από τα οκτώ. Κλασικό πιάνο, μετά τραγούδι. Εκεί στα 12-13 ξεκίνησα να γράφω. Όταν ήμουν 20 πήγα στην Αγγλία να σπουδάσω μουσική. Θεώρησα ότι η Αγγλία ήταν μία πολύ καλή ευκαιρία για μένα. Αφού αποφοίτησα, πήγα στο Λονδίνο για να κυνηγήσω δουλειές. Είμαι σε ένα πρότζεκτ με άλλους καλλιτέχνες. Δημιουργήσαμε ένα άλμπουμ. Ετοιμάζουμε και μία συναυλία», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Κλείνοντας, έκανε μία αναφορά στην πρόκρισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision. «Είναι μία επιβεβαίωση. Δεν το περίμενα, δεν το είχα δεδομένο. Ήρθε το τηλεφώνημα πολύ ξαφνικά. Είναι μία πολύ όμορφη επιβεβαίωση επειδή έχω ακούσει ότι η μουσική που κάνω ξενίζει για τα ελληνικά δεδομένα», εξομολογήθηκε.
Μιλώντας για το κομμάτι SABOTAGE!, διευκρίνισε πως δεν το έγραψε για τη Eurovision. Αντιθέτως, το είχε ήδη δημιουργήσει, όταν δήλωσε συμμετοχή, προορίζοντάς το για το πρώτο του άλμπουμ. «Αυτό το τραγούδι το είχα γράψει έτσι και αλλιώς και ηχογραφήσει γιατί φτιάχνω τον πρώτο μου δίσκο και ανήκει σε αυτόν. Σκεφτόμουν πολύ πώς θα μπορούσε να στηθεί αυτό το τραγούδι σκηνικά. Είχα κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό μου και ήθελα να το στείλω. Είναι ένα τραγούδι κάπως αυθύπαρκτο, δεν το έγραψα για τη Eurovision. Αυτός είναι ο ήχος μου αυτή τη στιγμή και ένιωσα ότι θέλω να προβληθώ με αυτόν τον ήχο», εξήγησε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
