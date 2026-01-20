RIKKI για Eurovision: Το τραγούδι μου είναι ένα παιχνίδι που έφτιαξα με τον μπαμπά μου
Είπαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με μία ελληνική λέξη, ανέφερε ο τραγουδιστής που για δεύτερη φορά διαγωνίζεται στον ελληνικό τελικό
Για δεύτερη χρονιά ο RIKKI θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision, φιλοδοξώντας να εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Ο τραγουδιστής σε τηλεοπτική του συνέντευξη ανέτρεξε στην περίοδο δημιουργίας του κομματιού του που φέρει τον τίτλο AGAPI, κάνοντας λόγο για ένα «παιχνίδι» ανάμεσα σε εκείνον και τον πατέρα του.
Ο RIKKI ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, και εξήγησε ότι το τραγούδι το δημιούργησε σε συνεργασία με τον πατέρα του: «Αυτό το τραγούδι είναι ένα παιχνίδι που έφτιαξα με τον μπαμπά μου στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με μία ελληνική λέξη. Ο μπαμπάς μου έπαιξε κυρίως με τον στίχο, εγώ έκανα στίχο και μουσική, μετά το φέραμε στην Αθήνα. Τόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για την αγάπη. Δεν θέλαμε να είναι το ίδιο. Είναι όμως ένα υπέροχο συναίσθημα η αγάπη και σε αυτό βασιστήκαμε».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Επαναφέροντας τη συζήτηση και πάλι στο τραγούδι, με το οποίο διαγωνίζεται αυτή τη χρονιά, σημείωσε ότι έχει πιο ανατρεπτικό χαρακτήρα από εκείνο που έστειλε πέρσι. «Είναι πιο ανατρεπτικό… Έχουμε μέρος ''Α, Β, Γ'', έχουμε κεντήσει πολύ όμορφα κάποιες ιδέες. Περνάω καλά στην Eurovision, είναι πολύ ωραία ευκαιρία που μας δίνεται…», κατέληξε.
Επίσης, διευκρίνισε ότι η φετινή του εμφάνιση θα διαφέρει σημαντικά από την περσινή: «Το στιλιστικό… Το μαλλί, μ’ άρεσε όπως ήταν. Θα δούμε πώς θα το βολέψω φέτος. Θα είναι τελείως διαφορετική η παρουσία. Θα διαλέξω και ένα παντελόνι που να μπαίνει εύκολα, γιατί πέρυσι, πάλευα στα παρασκήνια. Πέρυσι ήμουν 28, ήδη είχα κάνει πράγματα.. Είχα μάθει να λειτουργώ με άγχος και γι’ αυτό πέρασα πολύ καλά… Πάλι πρώτος θα είμαι φέτος, έχει και τα καλά του αυτό...».
