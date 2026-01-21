Evangelia για το τραγούδι που έστειλε για την Eurovision: Δεν περιμέναμε τίποτα, δεν το γράψαμε γι' αυτόν τον σκοπό
Η Eurovision είναι ένα όνειρο που το έχω εδώ και αρκετά χρόνια, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, είπε η τραγουδίστρια
Για το τραγούδι «Parea» με το οποίο επιθυμεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026 μίλησε η Evangelia, εξηγώντας πως όταν το έγραψε με την ομάδα της, δεν είχε στόχο να μπει στον μουσικό διαγωνισμό.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και ανέφερε πως κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τη συμμετοχή της, στην προσπάθειά της να εκπληρώσει το όνειρο της Eurovision που έχει τα τελευταία χρόνια.
Η Evangelia είπε για το κομμάτι της: «Η Eurovision είναι ένα όνειρο που το έχω εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε κάνουμε την προσπάθειά μας. Φέτος έχουμε ένα τραγούδι που το λατρεύω και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι ένα ποπ κομμάτι με ελληνικά στοιχεία, με συρτάκι. Πάει σιγά σιγά, μετά πιο γρήγορα, μετά έχει κάτι στροφές. Είναι και με διαφορετικές γλώσσες. Ήθελα να κάνω ένα παγκόσμιο κομμάτι στην ουσία και όταν είχαμε την ιδέα εκεί στο στούντιο, ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γράψαμε γι' αυτόν τον σκοπό. Είχαμε γράψει άλλες δύο ιδέες για τον δίσκο μου και είχαν περισσέψει 30 λεπτά, οπότε είπαμε να πάμε να φάμε. Πήγαμε σε ελληνικό εστιατόριο, ήμασταν στο Λος Άντζελες. Παίζαμε κιθάρα, ήταν πραγματικά παρεΐστικα, δεν περιμέναμε τίποτα. Το τελειώσαμε κι εγώ ακόμα δεν το είχα σκεφτεί για Eurovision, το είχα σκεφτεί για παγκόσμια συνεργασία, αλλά τελικά είπαμε ότι αυτό το κομμάτι είναι για Eurovision. Ο τίτλος μας ήρθε μετά, αυθόρμητα. Ήταν πολύ δημιουργικό».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε για την ζωή της στην Ελλάδα και στην Αμερική: «Είμαι γεννημένη στο Νιου Τζέρσεϊ. 30 ημερών με έβαλαν στο αεροπλάνο και πήγα Κρήτη, γνώρισα όλη την οικογένειά μου εκεί, τη γιαγιά μου που ήταν κι αυτή Ευαγγελία. Και από τότε τρεις μήνες τον χρόνο τους ζούσα εκεί. Έφευγα πριν καν τελειώσει το σχολείο και γυρνούσα αφού είχε ξεκινήσει. Όλα τα χρόνια το έκανα αυτό. Η ζωή μου ήταν και είναι πάντα χωρισμένη, με το ένα πόδι στην Ελλάδα και το άλλο στην Αμερική. Ακόμα και τώρα. Τώρα έχω "παρκάρει" Αθήνα. Είχα και σπίτι στο Νιου Τζέρσεϊ, τώρα έχω μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι στο Λος Άντζελες με τον σύντροφό μου», δήλωσε.
Το τραγούδι που έστειλε η Evangelia με στόχο την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026 ονομάζεται «Parea» και αναμένεται να διαγωνιστεί στον Α' ημιτελικό του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.
