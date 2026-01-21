Evangelia για το τραγούδι που έστειλε για την Eurovision: Δεν περιμέναμε τίποτα, δεν το γράψαμε γι' αυτόν τον σκοπό

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfu1s0g1ksvd)

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια μίλησε για την ζωή της στην Ελλάδα και στην Αμερική: «Είμαι γεννημένη στο Νιου Τζέρσεϊ. 30 ημερών με έβαλαν στο αεροπλάνο και πήγα Κρήτη, γνώρισα όλη την οικογένειά μου εκεί, τη γιαγιά μου που ήταν κι αυτή Ευαγγελία. Και από τότε τρεις μήνες τον χρόνο

τους ζούσα εκεί. Έφευγα πριν καν τελειώσει το σχολείο και γυρνούσα αφού είχε ξεκινήσει. Όλα τα χρόνια το έκανα αυτό. Η ζωή μου ήταν και είναι πάντα χωρισμένη, με το ένα πόδι στην Ελλάδα και το άλλο στην Αμερική. Ακόμα και τώρα. Τώρα έχω "παρκάρει" Αθήνα. Είχα και σπίτι στο Νιου Τζέρσεϊ, τώρα έχω μετακομίσει στο Λος Άντζελες. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι στο Λος Άντζελες με τον σύντροφό μου», δήλωσε.



