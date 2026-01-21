O Ηλίας Κόζας εξήγησε γιατί οι Koza Mostra διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 13 χρόνια μετά την κατάκτηση της 6ης θέσης
Παράλληλα παρουσίασε το νόημα πίσω από το τραγούδι Bulletproof με το οποίο θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό
Δεκατρία χρόνια μετά την εμφάνισή τους στη σκηνή της Eurovision και την κατάκτηση της έκτης θέσης μαζί με τον Αγάθωνα, οι Koza Mostra φιλοδοξούν να ζήσουν ξανά αυτή την εμπειρία. Ο Ηλίας Κόζας εξομολογήθηκε ότι η απόφασή τους σχετίζεται με την επιθυμία να παρουσιάσουν «καλή μουσική» σε έναν διαγωνισμό που αδίκως, όπως ανέφερε, έχει χαρακτηριστεί trash και να αφήσουν το στίγμα τους.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, ο Ηλίας Κόζας σε ερώτηση σχετικά με το γιατί αποφάσισαν να διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της χώρας, απάντησε: «Είμαστε μπάντα που θέλουμε να αλλάζουμε πράγματα στον κόσμο, στο κοινό, σε οτιδήποτε. Παρότι πρόκειται για έναν διαγωνσισμό, θεωρώ ότι είναι επιλογή του κόσμου, του κοινού και της χώρας για το αν θα στηρίξει την trash ή την καλή μουσική. Είναι κρίμα να χαρακτηρίζεται ως trash διαγωνισμός. Βλέπω και τραγούδια trash και τραγούδια-διαμάντια. Εμείς ως καλλιτέχνες στηρίζουμε την καλή μουσική. Είναι στο χέρι μας τι στίγμα θέλουμε να αφήσουμε εμείς».
Δείτε το σχετικό βίντεο
Όσον αφορά στο νόημα πίσω από το κομμάτι Bulletproof, δηλαδή αλεξίσφαιρο, ο Ηλίας Κόζας εξήγησε ότι αποτελεί ένα μήνυμα για το πώς πρέπει να θωρακιστεί ο άνθρωπος απέναντι σε όλα συμβαίνουν στην κοινωνία. «Μιλάει για το ότι πρέπει να αποκτούμε δυνάμεις για να έχουμε σώας τας φρένας με όλα αυτά που γίνονται και γίνονται πάρα πολλά», ανέφερε.
«Το πιο ωραίο είναι ότι δεν λέει να επιτεθείς, αλλά ότι πρέπει εσύ να ζωστείς με αλεξίσφαιρο, να θωρακίσεις τον εαυτό σου απέναντι σε όσα γίνονται», πρόσθεσε η Σοφία Στάικου που αποτελεί επίσης μέλους του συγκροτήματος.
