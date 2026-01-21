Φιλ Κόλινς για την κατάσταση της υγείας του: Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά πήγε
Φιλ Κόλινς για την κατάσταση της υγείας του: Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά πήγε
Ο 75χρονος μουσικός εξέφρασε την επιθυμία του να μπει και πάλι στο στούντιο
Τους θαυμαστές του ενημέρωσε ο Φιλ Κόλινς σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, εκφράζοντας την ίδια στιγμή την επιθυμία να επιστρέψει και πάλι στα στούντιο ηχογράφησης. Ο θρυλικός μουσικός και ντράμερ των Genesis πάσχει από διαβήτη τύπου 2, ενώ έχει διαγνωστεί και με πτώση του άκρου ποδός, πράγμα που δεν του επιτρέπει να παίζει ντραμς.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Eras – In Conversation του BBC, με αφορμή τα 75α γενέθλιά του, αποκάλυψε ότι έχει υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις στο γόνατο, ότι έχει νοσηλεύτρια που μένει μαζί του 24 ώρες το 24ωρο και παραδέχτηκε ότι τα νεφρά του έχουν υποστεί βλάβη λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Όμως όπως είπε, «υπάρχει ακόμα ζωή στο γερασμένο σκυλί».
Ο Φιλ Κόλινς μίλησε για τα τελευταία χρόνια, όταν πολλά προβλήματα υγείας συνέπεσαν ταυτόχρονα, αλλά και για την πορεία ανάρρωσής του, λέγοντας ότι πλέον φροντίζει τον εαυτό του. «Ναι, είναι κάτι συνεχές. Ξέρεις, έχω μια νοσηλεύτρια μαζί μου όλο το 24ωρο για να βεβαιώνεται ότι παίρνω τα φάρμακά μου όπως πρέπει», είπε.
«Είχα προβλήματα με το γόνατό μου, ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε στραβά. Κόλλησα COVID στο νοσοκομείο – τα νεφρά μου άρχισαν να “μπλοκάρουν”, ξέρεις, όλα όσα μπορούσαν να ξεκινήσουν, φαίνεται πως συνέπεσαν την ίδια στιγμή. Έχω κάνει πλέον πέντε επεμβάσεις στο γόνατο – έχω ένα γόνατο που λειτουργεί και μπορώ να περπατήσω, έστω και με βοήθεια, πατερίτσες ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.
«Πιθανότατα έπινα υπερβολικά και έτσι τα νεφρά μου ταλαιπωρήθηκαν. Μου άρεσε που τελείωσα με τις περιοδείες, που γύρισα από τον δρόμο, αλλά σκέφτηκα: “εντάξει, τώρα θα κάνω όλα αυτά που δεν μπορούσα να κάνω”. Δεν ήμουν από αυτούς που ξενυχτούσαν πίνοντας όλη νύχτα· έπινα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μάλλον το παράκανα. Δεν ήμουν ποτέ μεθυσμένος, αν και έπεσα κάτω δυο φορές. Απλώς ήταν ένα από αυτά τα πράγματα που συνέβησαν και τελικά με πρόλαβαν όλα μαζί, και πέρασα μήνες στο νοσοκομείο».
Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Ζόι Μπολ, ρώτησε τον Φιλ Κόλινς σχετικά με τα διδάγματα που έχει αποκομίσει από τη μέχρι τώρα πορεία του. «Τι σου έχει διδάξει η ζωή; Με όλες τις περιπέτειες που έχεις ζήσει, τα σπουδαία συγκροτήματα στα οποία έπαιξες, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες, όταν κοιτάς πίσω, τι σου έχει μάθει η ζωή; Και η απίστευτη οικογένειά σου επίσης. Πέντε καταπληκτικά παιδιά…», ήταν η ερώτησή της.
Τότε, εκείνος απάντησε: «Νομίζω ότι ένα κομμάτι μου προσπαθεί να επανορθώσει για πράγματα που είτε έκανα είτε έκαναν τους άλλους να νιώσουν άσχημα. Ή για το πώς επηρέασα τα παιδιά με κάποιον αρνητικό τρόπο. Είχα μια πολύ ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Τα παιδιά μου είναι απίστευτα ισορροπημένα, αν σκεφτεί κανείς κάποια από τα πράγματα που πέρασαν. Και, όπως έχω πει ξανά, είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλα τους».
Ακολούθως, μοιράστηκε την επιθυμία του να μπει κάποια στιγμή και πάλι στο στούντιο: «Όλα στάθηκαν στα πόδια τους και έκαναν αυτό που πίστευαν. Νιώθω πολύ τυχερός γι’ αυτό. Και ξέρεις, δεν θα μπορούσα να ευχηθώ μια πιο ποικίλη και γεμάτη καριέρα στο παίξιμο. Δεν έχω περιόδους που να τις “σκάβω” μέσα μου. Αυτό που έχω μπροστά μου, πέρα από το να ξαναγίνω υγιής, είναι να μπω στο στούντιο, να πειραματιστώ λίγο και να δω αν υπάρχει και άλλη μουσική. Γιατί συχνά νιώθεις ότι “αυτό ήταν, τελείωσε”. Αλλά πρέπει να αρχίσεις να το κάνεις για να δεις αν μπορείς. Αλλιώς δεν το κάνεις. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει στον ορίζοντά μου».
Η Ζόι Μπολ πήρε τον λόγο, αναφέροντας: «Περιμένουμε να δούμε. Σε παρακαλώ, γύρνα στο στούντιο. Πήγαινε απλώς και παίξε λίγο, να δούμε πώς θα πάει, Φιλ», με τον μουσικό να μοιράζεται: «Έχω κάποια πράγματα που είναι μισοτελειωμένα ή που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, και μερικά που ολοκληρώθηκαν και μου αρέσουν. Οπότε, ξέρεις… ίσως υπάρχει ακόμα ζωή στο γερασμένο σκυλί. Ναι. Θα δείτε».
Παρά τις δυσκολίες, ο Φιλ Κόλινς κοιτάζει πίσω στην καριέρα του με ευγνωμοσύνη. «Δεν θα το αντάλλασσα με τίποτα στον κόσμο», δήλωσε.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Eras – In Conversation του BBC, με αφορμή τα 75α γενέθλιά του, αποκάλυψε ότι έχει υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις στο γόνατο, ότι έχει νοσηλεύτρια που μένει μαζί του 24 ώρες το 24ωρο και παραδέχτηκε ότι τα νεφρά του έχουν υποστεί βλάβη λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Όμως όπως είπε, «υπάρχει ακόμα ζωή στο γερασμένο σκυλί».
Ο Φιλ Κόλινς μίλησε για τα τελευταία χρόνια, όταν πολλά προβλήματα υγείας συνέπεσαν ταυτόχρονα, αλλά και για την πορεία ανάρρωσής του, λέγοντας ότι πλέον φροντίζει τον εαυτό του. «Ναι, είναι κάτι συνεχές. Ξέρεις, έχω μια νοσηλεύτρια μαζί μου όλο το 24ωρο για να βεβαιώνεται ότι παίρνω τα φάρμακά μου όπως πρέπει», είπε.
«Είχα προβλήματα με το γόνατό μου, ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε στραβά. Κόλλησα COVID στο νοσοκομείο – τα νεφρά μου άρχισαν να “μπλοκάρουν”, ξέρεις, όλα όσα μπορούσαν να ξεκινήσουν, φαίνεται πως συνέπεσαν την ίδια στιγμή. Έχω κάνει πλέον πέντε επεμβάσεις στο γόνατο – έχω ένα γόνατο που λειτουργεί και μπορώ να περπατήσω, έστω και με βοήθεια, πατερίτσες ή κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.
Phil Collins details his health issues as he says: 'I've had five knee operations, I have a 24-hour live in nurse and my kidneys packed up through boozing but there's life in the old dog yet' https://t.co/rW4J7c2Kbw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 21, 2026
Η παρουσιάστρια της εκπομπής, Ζόι Μπολ, ρώτησε τον Φιλ Κόλινς σχετικά με τα διδάγματα που έχει αποκομίσει από τη μέχρι τώρα πορεία του. «Τι σου έχει διδάξει η ζωή; Με όλες τις περιπέτειες που έχεις ζήσει, τα σπουδαία συγκροτήματα στα οποία έπαιξες, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες, όταν κοιτάς πίσω, τι σου έχει μάθει η ζωή; Και η απίστευτη οικογένειά σου επίσης. Πέντε καταπληκτικά παιδιά…», ήταν η ερώτησή της.
Τότε, εκείνος απάντησε: «Νομίζω ότι ένα κομμάτι μου προσπαθεί να επανορθώσει για πράγματα που είτε έκανα είτε έκαναν τους άλλους να νιώσουν άσχημα. Ή για το πώς επηρέασα τα παιδιά με κάποιον αρνητικό τρόπο. Είχα μια πολύ ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Τα παιδιά μου είναι απίστευτα ισορροπημένα, αν σκεφτεί κανείς κάποια από τα πράγματα που πέρασαν. Και, όπως έχω πει ξανά, είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλα τους».
Ακολούθως, μοιράστηκε την επιθυμία του να μπει κάποια στιγμή και πάλι στο στούντιο: «Όλα στάθηκαν στα πόδια τους και έκαναν αυτό που πίστευαν. Νιώθω πολύ τυχερός γι’ αυτό. Και ξέρεις, δεν θα μπορούσα να ευχηθώ μια πιο ποικίλη και γεμάτη καριέρα στο παίξιμο. Δεν έχω περιόδους που να τις “σκάβω” μέσα μου. Αυτό που έχω μπροστά μου, πέρα από το να ξαναγίνω υγιής, είναι να μπω στο στούντιο, να πειραματιστώ λίγο και να δω αν υπάρχει και άλλη μουσική. Γιατί συχνά νιώθεις ότι “αυτό ήταν, τελείωσε”. Αλλά πρέπει να αρχίσεις να το κάνεις για να δεις αν μπορείς. Αλλιώς δεν το κάνεις. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει στον ορίζοντά μου».
Η Ζόι Μπολ πήρε τον λόγο, αναφέροντας: «Περιμένουμε να δούμε. Σε παρακαλώ, γύρνα στο στούντιο. Πήγαινε απλώς και παίξε λίγο, να δούμε πώς θα πάει, Φιλ», με τον μουσικό να μοιράζεται: «Έχω κάποια πράγματα που είναι μισοτελειωμένα ή που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, και μερικά που ολοκληρώθηκαν και μου αρέσουν. Οπότε, ξέρεις… ίσως υπάρχει ακόμα ζωή στο γερασμένο σκυλί. Ναι. Θα δείτε».
Παρά τις δυσκολίες, ο Φιλ Κόλινς κοιτάζει πίσω στην καριέρα του με ευγνωμοσύνη. «Δεν θα το αντάλλασσα με τίποτα στον κόσμο», δήλωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα