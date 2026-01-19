Eurovision 2026: Τι «δείχνουν» τα στοιχήματα για το τραγούδι που θα επιλέξει η Ελλάδα
Eurovision 2026: Τι «δείχνουν» τα στοιχήματα για το τραγούδι που θα επιλέξει η Ελλάδα
Με δεδομένο τον καθοριστικό ρόλο του κοινού στους ημιτελικούς και τις ιδιαιτερότητες της ζωντανής διαδικασίας, η εικόνα μπορεί να αλλάξει μέχρι την τελευταία στιγμή
Οι στοιχηματικές αποδόσεις έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν την πρώτη εικόνα για το ποιος καλλιτέχνης και ποιο τραγούδι προηγούνται στη μάχη της ελληνικής εκπροσώπησης στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.
Αν και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τα μέχρι στιγμής δεδομένα αποτυπώνουν καθαρά ποια συμμετοχή θεωρείται φαβορί και ποια ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής.
Στην κορυφή των προβλέψεων των bookmakers βρίσκεται ο Ακίλας με το τραγούδι «Ferto», συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης 40% και απόδοση 1.85. Πρόκειται για μια σαφή πρωτιά, που δείχνει ότι, αυτή τη στιγμή, θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.
Οι αποδόσεις υποδηλώνουν όχι απλώς προβάδισμα, αλλά μια σχετική ασφάλεια ως προς την επιλογή του κοινού και των επιτροπών, με βάση πάντα τα έως τώρα στοιχήματα.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», ο οποίος συγκεντρώνει πιθανότητα νίκης 29% και απόδοση 2.55.
Η απόσταση από την πρώτη θέση δεν είναι αμελητέα, ωστόσο η συμμετοχή του παραμένει ισχυρός διεκδικητής, ειδικά αν ανατραπούν οι ισορροπίες στους ημιτελικούς ή ενισχυθεί περαιτέρω η δυναμική του τραγουδιού στο κοινό.
Τρίτη στη σειρά των προβλέψεων εμφανίζεται η Marseaux με το «Hanomai», με ποσοστό 15% και απόδοση 5.
Αν και βρίσκεται αισθητά πίσω από τα δύο πρώτα φαβορί, εξακολουθεί να διατηρεί αξιοσημείωτη παρουσία στον στοιχηματικό χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών, ειδικά σε μια διαδικασία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη λαϊκή ψήφο.
Σε μεγαλύτερη απόσταση βρίσκονται η Evangelia με το «Parea» (4% – απόδοση 20) και ο Zaf με το «Asteio» (1% – απόδοση 50), οι οποίοι, σύμφωνα με τις αποδόσεις, θεωρούνται αυτή τη στιγμή αουτσάιντερ.
Ωστόσο, σε έναν ελληνικό τελικό με έντονη συμμετοχή του κοινού, τέτοιες εκτιμήσεις δεν αποκλείεται να ανατραπούν, ιδίως αν υπάρξουν δυνατές ζωντανές εμφανίσεις ή έντονη απήχηση στα social media.
Τα τραγούδια που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι 28. Τα 14 θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, στοιχείο που καθιστά τη δυναμική της στιγμής και την ανταπόκριση των τηλεθεατών κρίσιμη παράμετρο.
Ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών – μίας διεθνούς και μίας ελληνικής. Ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνιδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.
Αν και η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, τα μέχρι στιγμής δεδομένα αποτυπώνουν καθαρά ποια συμμετοχή θεωρείται φαβορί και ποια ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής.
Στην κορυφή των προβλέψεων των bookmakers βρίσκεται ο Ακίλας με το τραγούδι «Ferto», συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης 40% και απόδοση 1.85. Πρόκειται για μια σαφή πρωτιά, που δείχνει ότι, αυτή τη στιγμή, θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο για την εκπροσώπηση της Ελλάδας.
Οι αποδόσεις υποδηλώνουν όχι απλώς προβάδισμα, αλλά μια σχετική ασφάλεια ως προς την επιλογή του κοινού και των επιτροπών, με βάση πάντα τα έως τώρα στοιχήματα.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», ο οποίος συγκεντρώνει πιθανότητα νίκης 29% και απόδοση 2.55.
Η απόσταση από την πρώτη θέση δεν είναι αμελητέα, ωστόσο η συμμετοχή του παραμένει ισχυρός διεκδικητής, ειδικά αν ανατραπούν οι ισορροπίες στους ημιτελικούς ή ενισχυθεί περαιτέρω η δυναμική του τραγουδιού στο κοινό.
Τρίτη στη σειρά των προβλέψεων εμφανίζεται η Marseaux με το «Hanomai», με ποσοστό 15% και απόδοση 5.
Αν και βρίσκεται αισθητά πίσω από τα δύο πρώτα φαβορί, εξακολουθεί να διατηρεί αξιοσημείωτη παρουσία στον στοιχηματικό χάρτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ανατροπών, ειδικά σε μια διαδικασία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη λαϊκή ψήφο.
Σε μεγαλύτερη απόσταση βρίσκονται η Evangelia με το «Parea» (4% – απόδοση 20) και ο Zaf με το «Asteio» (1% – απόδοση 50), οι οποίοι, σύμφωνα με τις αποδόσεις, θεωρούνται αυτή τη στιγμή αουτσάιντερ.
Ωστόσο, σε έναν ελληνικό τελικό με έντονη συμμετοχή του κοινού, τέτοιες εκτιμήσεις δεν αποκλείεται να ανατραπούν, ιδίως αν υπάρξουν δυνατές ζωντανές εμφανίσεις ή έντονη απήχηση στα social media.
Τα τραγούδια που συμμετέχουν στη διαδικασία είναι 28. Τα 14 θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, στοιχείο που καθιστά τη δυναμική της στιγμής και την ανταπόκριση των τηλεθεατών κρίσιμη παράμετρο.
Ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών – μίας διεθνούς και μίας ελληνικής. Ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνιδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα