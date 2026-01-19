Eurovision 2026: Τι «δείχνουν» τα στοιχήματα για το τραγούδι που θα επιλέξει η Ελλάδα

Με δεδομένο τον καθοριστικό ρόλο του κοινού στους ημιτελικούς και τις ιδιαιτερότητες της ζωντανής διαδικασίας, η εικόνα μπορεί να αλλάξει μέχρι την τελευταία στιγμή