Τα δάκρυα του Akyla για την απήχηση του Ferto στη Eurovision: Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει
Ο τραγουδιστής συγκινήθηκε με τα σχόλια που διάβαζε και τις αναρτήσεις για το κομμάτι του στα social media
Με δάκρυα στα μάτια παρουσιάστηκε ο Akylas στα social media του μετά την απήχηση που είχε το τραγούδι του με τίτλο «Ferto», με το οποίο διεκδικεί τη θέση του εκπροσώπου της Ελλάδας στην Eurovision 2026, δηλώνοντας πως δεν πιστεύει αυτό που του συμβαίνει.
Ο τραγουδιστής ανέβασε την Κυριακή 19 Ιανουαρίου μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στην οποία φαίνεται πως έκλαιγε από συγκίνηση, καθώς τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αποθεωτικά για το κομμάτι του.
Ο Ακύλας χαρακτηριστικά στην ανάρτηση που έκανε έγραψε: «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει».
Δείτε τη φωτογραφία
Το τραγούδι του παρουσιάστηκε το Σάββατο 17 Ιανουαρίου μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», με τα υπόλοιπα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό του ελληνικού τελικού, και στη συνέχεια ανέβηκε και στο Youtube, όπου έχει ξεπεράσει τις 114.000 προβολές. Στα σχόλια κάνουν λόγο για «διαμαντάκι», με ορισμένους να γράφουν πως «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε» και ότι «η Eurovision χρειάζεται εκείνον», αποτυπώνοντας το έντονο κλίμα στήριξης προς το πρόσωπό του και τη συμμετοχή του.
Δείτε μερικά από τα σχόλια
