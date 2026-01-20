Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Μπρίτνεϊ Σπίαρς : Το διάφανο κορμάκι την... πρόδωσε ενώ έκανε twerking σε βίντεο στο Instagram
Μπρίτνεϊ Σπίαρς : Το διάφανο κορμάκι την... πρόδωσε ενώ έκανε twerking σε βίντεο στο Instagram
Η Μπρτνεϊ Σπίαρς λικνίστηκε στους ρυθμούς του I Like It της Cardi B
Άκρως αποκαλυπτικό ήταν το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram την Κυριακή η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.
Αιτία δεν ήταν μόνο το twerking που έκανε υπό τους ήχους του I Like It της Cardi B αλλά και το διαφανές κορμάκι που είχε επιλέξει.
Η ίδια, μάλιστα, αντιλήφθηκε ότι η αμφίεσή της θα έκανε το βίντεο έως άκρως ακατάλληλο, και γι' αυτό φρόντισε να βάλει μικρές μαργαρίτες στα επίμαχα σημεία.
Η τραγουδίστρια συνδύασε το μαύρο κορμάκι με το βαθύ ντεκολτέ με ένα κόκκινο καπέλο με φαρδύ γείσο, μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο και ένα μαύρο κολιέ ενώ είχε ισιώσει τα μακριά ξανθά μαλλιά της.
Αιτία δεν ήταν μόνο το twerking που έκανε υπό τους ήχους του I Like It της Cardi B αλλά και το διαφανές κορμάκι που είχε επιλέξει.
Η ίδια, μάλιστα, αντιλήφθηκε ότι η αμφίεσή της θα έκανε το βίντεο έως άκρως ακατάλληλο, και γι' αυτό φρόντισε να βάλει μικρές μαργαρίτες στα επίμαχα σημεία.
Η τραγουδίστρια συνδύασε το μαύρο κορμάκι με το βαθύ ντεκολτέ με ένα κόκκινο καπέλο με φαρδύ γείσο, μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο και ένα μαύρο κολιέ ενώ είχε ισιώσει τα μακριά ξανθά μαλλιά της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα