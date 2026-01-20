Μπρίτνεϊ Σπίαρς : Το διάφανο κορμάκι την... πρόδωσε ενώ έκανε twerking σε βίντεο στο Instagram
GALA
Μπρίτνεϊ Σπίαρς Instagram Twerking Cardi B

Μπρίτνεϊ Σπίαρς : Το διάφανο κορμάκι την... πρόδωσε ενώ έκανε twerking σε βίντεο στο Instagram

Η Μπρτνεϊ Σπίαρς λικνίστηκε στους ρυθμούς του I Like It της Cardi B

Μπρίτνεϊ Σπίαρς : Το διάφανο κορμάκι την... πρόδωσε ενώ έκανε twerking σε βίντεο στο Instagram
5 ΣΧΟΛΙΑ
Άκρως αποκαλυπτικό ήταν το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram την Κυριακή η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Αιτία δεν ήταν μόνο το twerking που έκανε υπό τους ήχους του I Like It της Cardi B αλλά και το διαφανές κορμάκι που είχε επιλέξει.

Η ίδια, μάλιστα, αντιλήφθηκε ότι η αμφίεσή της θα έκανε το βίντεο έως άκρως ακατάλληλο, και γι' αυτό φρόντισε να βάλει μικρές μαργαρίτες στα επίμαχα σημεία.



Η τραγουδίστρια συνδύασε το μαύρο κορμάκι με το βαθύ ντεκολτέ με ένα κόκκινο καπέλο με φαρδύ γείσο, μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο και ένα μαύρο κολιέ ενώ είχε ισιώσει τα μακριά ξανθά μαλλιά της.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης