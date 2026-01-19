Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ στην κορυφή των πιο ακριβοπληρωμένων «nepo babies» στο Instagram
Πάνω από 11.000 λίρες ανά post για την κόρη του Τζόνι Ντεπ – Ποιοι άλλοι είναι στη δεκάδα
Την πρώτη θέση στη λίστα των «nepo babies» με τη μεγαλύτερη δυναμική κερδών στα social media καταλαμβάνει η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, με εκτιμώμενο μέσο έσοδο 11.324 λίρες ανά χορηγούμενη ανάρτηση στο Instagram. Τα στοιχεία προκύπτουν από νέα έρευνα της winna.com, η οποία υπολόγισε τις απολαβές με βάση τον αριθμό των ακολούθων και τα ποσοστά αλληλεπίδρασης.
To 25χρονo μοντέλο και ηθοποιός, κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί, διαθέτει 8,4 εκατομμύρια followers και ποσοστό engagement 7,9%, ένα από τα υψηλότερα της λίστας. Σε αντίθεση με πολλές συνομήλικές της influencers, διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό στα social media και σπάνια δημοσιεύει περιεχόμενο, εκτός όταν προωθεί επαγγελματικές της δουλειές.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος των Γουίλ Σμιθ και Τζέιντα Πίνκετ-Σμιθ, με εκτιμώμενα έσοδα 9.690 λίρες ανά post. Παρότι διαθέτει το μεγαλύτερο κοινό της έρευνας, με 19 εκατομμύρια ακολούθους, το engagement του είναι χαμηλότερο, στο 0,27%.
Τρίτη στη λίστα βρίσκεται η Σοφία Ρίτσι Γκρέιντζ, κόρη του Λάιονελ Ρίτσι και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με πιθανές απολαβές 9.614 λίρες ανά ανάρτηση. Με 11 εκατομμύρια followers και ποσοστό αλληλεπίδρασης 2,73%, έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη δυσκολία να «βρει τη θέση της στον κόσμο» μεγαλώνοντας. «Πέρασα πολύ χρόνο προσπαθώντας να καταλάβω ποια είμαι», είχε πει, εξηγώντας ότι δοκίμασε τη μουσική και την υποκριτική, χωρίς να νιώθει ότι της ταίριαζαν. «Δεν ήθελα να είμαι ένα από αυτά τα παιδιά που παίρνουν ρόλους επειδή ο πατέρας τους είναι αυτός που είναι», είχε τονίσει.
Στην τέταρτη θέση έρχεται ο Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ, γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, με εκτιμώμενα έσοδα 7.942 λίρες ανά post. Έχοντας περάσει από την ακαδημία της Άρσεναλ, στη συνέχεια εργάστηκε ως μοντέλο και influencer, ενώ έχει ασχοληθεί και με τη φωτογραφία και τη μαγειρική. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι θα συμμετάσχει σε πρωτοβουλία της Formula E, όπου 11 influencers θα βρεθούν αντιμέτωποι με στόχο την ενίσχυση της προβολής του πρωταθλήματος ηλεκτρικών μονοθεσίων.
Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Γκρέισι Έιμπραμς, κόρη του σκηνοθέτη Τζ.Τζ. Έιμπραμς, με μέσο έσοδο 7.296 λίρες ανά ανάρτηση. Η τραγουδίστρια έχει βρεθεί πιο έντονα στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων λόγω της συνεργασίας και της φιλίας της με την Τέιλορ Σουίφτ, καθώς και της συμμετοχής της στην περιοδεία Eras Tour. Έχει αναγνωρίσει δημόσια το προνόμιο της καταγωγής της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι γονείς της κρατήθηκαν μακριά από τη μουσική της πορεία.
Στη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης η Μάγια Χοκ, κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ, με εκτιμώμενα έσοδα 6.650 λίρες ανά post, η Γουίλοου Σμιθ, η Κάια Γκέρμπερ, κόρη της Σίντι Κρόφορντ, η Νίκο Πάρκερ, κόρη της Θάντιγουε Νιούτον, και η Λίλα Μος, κόρη της Κέιτ Μος. Η Λίλα Μος, που ολοκληρώνει τη λίστα, μπορεί να κερδίζει έως 3.458 λίρες ανά ανάρτηση, έχοντας ήδη υπογράψει σημαντικά συμβόλαια στον χώρο της μόδας από πολύ νεαρή ηλικία.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
