Φωτογραφίες: Αγνώριστη η Λίλι Ρόουζ Ντεπ στα γυρίσματα της νέας της ταινίας

Το «Werwulf» αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη συνεργασία της Ντεπ με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Έγκερς, ο οποίος είναι γνωστός για τις ταινίες τρόμου και θρίλερ όπως «The Witch», «The Northman» και «The Lighthouse». Στο φιλμ συμμετέχουν επίσης οι Άαρον Τέιλορ Τζόνσον και Γουίλεμ Νταφόε.

Το «Werwulf» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου του 2026.

Αγνώριστη εμφανίστηκε η Λίλι Ρόουζ Ντεπ σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Werwulf». Η 26χρονη ηθοποιός απαθανατίστηκε πρόσφατα στο σετ της ταινίας στην Αγγλία, φορώντας ένα μακρύ, μάλλινο παλτό. Το κεφάλι της ήταν τυλιγμένο με ένα κόκκινο ύφασμα, κάνοντάς τη να μοιάζει αγνώριστη σε σχέση με τους προηγούμενους ρόλους της, όπως στο «Nosferatu» και σειρά του HBO «The Idol» το 2023. Η Λίλι Ρόουζ Ντεπ εμφανίζεται στις εικόνες χωρίς ίχνος μακιγιάζ, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα έχει μια ιδιαίτερη έκφραση στο πρόσωπό της. Σύμφωνα με το «Hollywood Reporter» η ταινία διαδραματίζεται στην Αγγλία του 13ου αιώνα, ενώ το σενάριο περιλαμβάνει διάλογο πιστό στην εποχή, με μεταφράσεις και σημειώσεις για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα αγγλικά εκείνης της περιόδου.