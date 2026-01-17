Έλλη Κοκκίνου: Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν έγκυος δύο μηνών και δεν το έλεγα καν
Έλλη Κοκκίνου: Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν έγκυος δύο μηνών και δεν το έλεγα καν
Μου είπαν να το σκεφτώ για την επόμενη χρονιά, αλλά εγώ δεν ήθελα να αφήσω το παιδί μου για τόσο διάστημα, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στην πρόταση που της είχαν κάνει στο παρελθόν να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision αναφέρθηκε η Έλλη Κοκκίνου, δηλώνοντας ότι την είχε αρνηθεί λόγω της εγκυμοσύνης της.
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η πρόταση ήρθε όταν ήταν δύο μηνών, με την ίδια να μην είχε ανακοινώσει δημόσια την ευχάριστη είδηση. Όταν ωστόσο πήγε στο σχετικό ραντεβού για τον μουσικό διαγωνισμό, τους μετέφερε ότι περίμενε το πρώτο της παιδί και ότι ήταν αδύνατο για εκείνη να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.
Το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, η Έλλη Κοκκίνου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και μεταξύ άλλων είπε: «Αν πήγαινα στη Eurovision θα πήγαινα με το "Μασάι", μόνο και μόνο για την εισαγωγή, νομίζω ότι θα κέρδιζε πολλούς πόντους. Όταν μου είχαν κάνει πρόταση να πάω στη Eurovision ήμουν έγκυος δύο μηνών, δεν το έλεγα καν ότι ήμουν έγκυος. Το είπα βέβαια στον Τζώνη Καλημέρη, που με είχε καλέσει και πήγα στο ραντεβού. Μου είπαν νομίζω να το σκεφτώ για την επόμενη χρονιά, αν θα με ενδιέφερε, αλλά επειδή τότε ακόμα για να πας στη Eurovision, έπρεπε να κάνεις ένα πρόμο τουρ, έλειπες από το σπίτι και εγώ δεν ήθελα να αφήσω το παιδί μου για τόσο διάστημα».
Δείτε το βίντεο
Όσο για το εάν θα σκεφτόταν σήμερα το ενδεχόμενο να λάβει μέρος στη Eurovision, η τραγουδίστρια απάντησε: «Τώρα δεν θα πήγαινα, ως θεσμός πλέον δεν πιστεύω ότι έχει το ίδιο ενδιαφέρον, δεν πάει αναγκαστικά καλά το καλό τραγούδι, ενώ παλιά ήταν διαφορετικά».
