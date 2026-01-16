Ενοχλημένη η Εύη Βατίδου με δημοσιογράφο: Ερώτηση ήταν αυτό που μου έκανες τώρα ή κατάθεση ψυχής;
Το πρώην μοντέλο δεν μπορούσε να καταλάβει τι αφορούσε η ερώτηση της ρεπόρτερ
Εκνευρισμένη φάνηκε να είναι η Εύη Βατίδου μετά από ερώτηση δημοσιογράφου στην τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη.
Η Εύη Βατίδου μίλησε στην εκπομπή Happy Day την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου και όταν ρωτήθηκε για την ενασχόλησή της με το Tik Tok, δεν μπορούσε να καταλάβει τι αφορούσε η ερώτηση και απάντησε δείχνοντας την ενόχλησή της.
Το πρώην μοντέλο αρχικά εξήγησε για τα live που κάνει στην πλατφόρμα: «Δεν το κάνω για να περάσει η ώρα μου, το κάνω γιατί πιστεύω στον αλγόριθμο της πλατφόρμας και θέλω να δω πού θα οδηγηθεί όλο αυτό. Θέλω να αυξήσω οπωσδήποτε το κοινό μου».
Τότε η δημοσιογράφος τη ρώτησε: «Είναι από τα Μέσα που μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα για ό,τι θέλετε και να μην αλλοιωθεί το νόημα όσων λέτε;», με την Εύη Βατίδου να απαντά: «Ερώτηση ήταν αυτό που μου έκανες τώρα ή κατάθεση ψυχής; Δεν κατάλαβα τι με ρωτάς».
Δείτε το βίντεο
Η δημοσιογράφος επανέλαβε την ερώτησή της, αλλά η Εύη Βατίδου απάντησε με το ίδιο ύφος: «Πάλι δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σου, συγγνώμη».
