Εύη Βατίδου: Ασχολούμαι με κατασκευές σε σπίτια, δεν θα εμπλακώ ξανά με την πολιτική
Αποδείχτηκε ότι η πολιτική δεν είναι για εμένα, σχολίασε
Στην επαγγελματική ενασχόλησή της με τις κατασκευές σπιτιών αναφέρθηκε η Εύη Βατίδου, τονίζοντας ότι δεν σκοπεύει να εμπλακεί ξανά με την πολιτική.
Το μοντέλο εξήγησε ότι παρακολουθεί τα πολιτικά δρώμενα της χώρας, ωστόσο μετά την ενασχόλησή της με την πολιτική αποφάσισε ότι δεν θέλει να ασχοληθεί ξανά. Όσο για το πώς βιοπορίζεται, η Εύη Βατίδου ανέφερε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σε δηλώσεις που έκανε στο «Happy Day»: «Ασχολούμαι με κατασκευές σε σπίτια. Παρακολουθώ το πολιτικό σκηνικό γενικότερα, δεν θα ξαναασχοληθώ, τελείωσε αυτό, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον για τη μετέπειτα πορεία της χώρας μας και το μέλλον των παιδιών μας, οπότε παρακολουθώ περισσότερο αυτά τα δρώμενα. Δεν ασχοληθώ ξανά με την πολιτική, το δοκίμασα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι για εμένα αυτή η πορεία. Αποδείχτηκε ότι δεν ήταν».
Για την προσωπική της ζωή, το πρώην μοντέλο τόνισε ότι δεν επιθυμεί να παντρευτεί ξανά: «Με τίποτα δεν θα φορέσω νυφικό ξανά. Δεν είμαι καθόλου ερωτευμένη, δεν έχω κάποια σχέση. Έχω άλλες προτεραιότητες για εμένα και τα παιδιά μου. Οπότε αυτός ο χρόνος δεν υπάρχει δυστυχώς. Έχουμε να βάλουμε σε τάξη πάρα πολλά θέματα αυτή τη στιγμή και ένα από αυτά είναι και το σπίτι μας στη Μύκονο. Και στην πορεία να εκμεταλλευτούμε το ακίνητο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Τα παιδιά έχουνε πάρα πολλή δουλειά με τις σπουδές τους και πολλά άλλα θέματα, οπότε μοιραστήκανε κατά κάποιο τρόπο οι δουλειές. Έχουνε κάνει μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, εκτός δηλαδή από το δικηγορικό γραφείο, ώστε να μπορέσουν τα πράγματα να μπουν σε μια τάξη».
Τον Απρίλιο, η Εύη Βατίδου έκανε γνωστό μέσα από Instagram stories ότι εισπράττει έσοδα από την ενοικίαση διαμερίσματος στη Γλυφάδα, ενώ παράλληλα περιέγραψε ότι έχει αναλάβει η ίδια εξ ολοκλήρου την κατασκευή κατοικίας. Όπως εξήγησε, χειρίστηκε μόνη της την άδεια, τα σχέδια, τις πολεοδομικές διαδικασίες αλλά και την ίδια την κατασκευή. Παράλληλα, τόνισε ότι τα χρήματα για το εγχείρημα τα συγκέντρωσε η ίδια, χωρίς να βασιστεί σε διατροφές ή άλλου τύπου οικονομική στήριξη, σημειώνοντας ότι είχε βοήθεια από τον πατέρα της και φίλους, αλλά και από τη δική της προσπάθεια.
Στο βίντεο που ανάρτησε, είπε: «Έφτασε η ώρα και η στιγμή που θέλω να επικοινωνήσω επιτέλους, επειδή κάποιοι με ρωτάγατε και είχε γίνει λίγο viral, πώς βιοπορίζομαι. Εγώ δεν ήθελα να σας πω τότε, δεν υπήρχε και λόγος να σας το πω. Τώρα, όμως, το ξανασκέφτηκα γιατί βλέπω ότι μπορεί να βοηθήσει ο δικός μου λογαριασμός στα social media ώστε να ανεβάσω τη δουλειά μου και να την κάνω ακόμα πιο μεγάλη. Κατασκευάζω σπιτάκια, αληθινά και όχι μινιατούρες. Μινιατούρα είναι βεβαίως… Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Είμαι πολύ υπερήφανη γι’ αυτό το σπίτι. Το κατάφερα να το φτιάξω μόνη μου! Με δικά μου λεφτά από την αρχή μέχρι το τέλος. Έβγαλα την άδεια, έτρεξα στις πολεοδομίες, έκανα το σχέδιο και όλη την κατασκευή. Το λατρεύω, Τα λεφτά τα μάζεψα και μην μου πείτε από διατροφές και τέτοια… Για όνομα του Θεού! Ο μπαμπάς μου με βοήθησε, ένας φίλος με βοήθησε, οι κατσαρόλες με βοήθησαν, τα εστιατόρια. Γενικότερα, θυσιάστηκα, μάζεψα».
Σε άλλο σημείο, θέλησε να υπογραμμίσει ότι, ακόμα κι αν δεν ήταν ευρέως γνωστό με τι ασχολείται επαγγελματικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εργάζεται, λέγοντας: «Σημασία έχει να καταλάβετε κάποιοι, ότι δεν κάθομαι. Δουλεύω αρκετά. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε όλοι εσείς, γιατί με βλέπετε να κάνω μία δήλωση, λαμπερή κτλ. Δεν ξέρετε το υπόβαθρο».
