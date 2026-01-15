Η Stella Kay εξήγησε πώς προέκυψε η συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Δεν ήταν ποτέ όνειρό μου

Δείτε το βίντεο







Παράλληλα, εξήγησε ποια είναι η επαγγελματική της κατάσταση. Όπως είπε, δεν ασχολείται μόνο με το τραγούδι. «Και οι δύο γονείς μου είναι από την Καβάλα. Εγώ γεννήθηκα στη Σουηδία. Δεν δουλεύω μόνο ως μουσικός, κάνω και άλλη δουλειά. Είμαι και make-up artist. Ασχολούμαι και με τα οικονομικά. Χρειάζομαι να μην κάνω όλη την ώρα το ίδιο πράγμα. Έχω κάνει μιούζικαλ, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι καινούργιο για μένα», σημείωσε.



Όσον αφορά στις συμμετοχές που έχει ξεχωρίσει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, ανέφερε: «Μου αρέσει παρά πολύ το Rise Like a Phoenix της Κοντσίτα και φυσικά η 'Έλενα Παπαρίζου και η Loreen».





