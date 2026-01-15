Η Stella Kay εξήγησε πώς προέκυψε η συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Δεν ήταν ποτέ όνειρό μου
Η τραγουδίστρια βρίσκεται με το κομμάτι You are the fire ανάμεσα στους 28 φιναλίστ
Τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η συμμετοχή της για τον ελληνικό τελικό της Eurovision περιέγραψε η Stella Kay. Η τραγουδίστρια που με το κομμάτι You are the fire διεκδικεί την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού διευκρίνισε ότι δεν ήταν ποτέ όνειρό της η παρουσία της στη Eurovision. Η δήλωση συμμετοχής της ήρθε, όταν την προσέγγισαν οι δημιουργοί του τραγουδιού.
Η Stella Kay σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου, ρωτήθηκε για το αν ονειρευόταν να βρεθεί κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovivsion, με την ίδια να απαντά: «Δεν το είχα ποτέ ως όνειρο να ανέβω στη σκηνή της Eurovision. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι θέλουν μία τραγουδίστρια να πει αυτό το τραγούδι και είπα ''εντάξει, ας το κάνουμε, να δούμε τι θα γίνει''. Όχι, δεν ήταν ποτέ όνειρο για μένα αυτό, αλλά έγινε. Ενθουσιάστηκα».
Παράλληλα, εξήγησε ποια είναι η επαγγελματική της κατάσταση. Όπως είπε, δεν ασχολείται μόνο με το τραγούδι. «Και οι δύο γονείς μου είναι από την Καβάλα. Εγώ γεννήθηκα στη Σουηδία. Δεν δουλεύω μόνο ως μουσικός, κάνω και άλλη δουλειά. Είμαι και make-up artist. Ασχολούμαι και με τα οικονομικά. Χρειάζομαι να μην κάνω όλη την ώρα το ίδιο πράγμα. Έχω κάνει μιούζικαλ, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι καινούργιο για μένα», σημείωσε.
Όσον αφορά στις συμμετοχές που έχει ξεχωρίσει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, ανέφερε: «Μου αρέσει παρά πολύ το Rise Like a Phoenix της Κοντσίτα και φυσικά η 'Έλενα Παπαρίζου και η Loreen».
